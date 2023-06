Hrozné, čím si musel prejsť: Elliot Page prezradil, že ho chceli znásilniť, aby mu dokázali, že nie je gay

Hollywoodsky herec Elliot Page vo svojom chystanom memoáre popísal viacero tvrdých rán, ktoré mu život pred jeho cominng outom uštedril. O jednej z obzvlášť nechutných prehovoril dokonca prvýkrát. Aby z neho jeho homosexualitu totiž „dostal“, sa mu mal nemenovaný herecký kolega vyhrážať znásilnením.

Doslova nechutné – tak by sa dal opísať incident, ktorým si v čase, kedy bol Elliot Page ešte na verejnosti len priznanou homosexuálnou ženou, musel prejsť. Ako detailne opisuje vo svojej chystanej autobiografii s názvom Pageboy, takmer sa stal obeťou znásilnenia, pričom dôvod možno všetkých prekvapí.

„Nie si teplá, len sa bojíš mužov“

Page v kapitole s názvom „Famous A**hole at Party“ (v preklade „Známy debil na párty“) opisuje incident, ktorý sa mu stal na narodeninovej oslave v roku 2014, teda ešte v čase, keď bol ženou – známou herečkou Ellen Page, píše web Unilad.

V tej dobe mal tesne po verejnom priznaní, že je homosexuál, no bolo to ešte predtým, než vyšlo najavo, že je trans. Práve na narodeninovej párty sa k nemu mal nevhodne správať jeden z hereckých kolegov, ktorému sa nepáčilo priznanie, že je Ellen lesbičkou.

„Nie si teplá. Niečo také neexistuje. Len sa bojíš mužov,“ mal nemenovaný herecký kolega povedať – vtedy ešte herečke Ellen Page. Neskôr mal ale herec vo svojich vyjadreniach a vyhrážkach pritvrdiť. „Pretiahnem ťa, aby si si uvedomila, že nie si teplá,“ povedal.

Podobných útokov zažil niekoľko

O niekoľko dní sa mal Page aj s nemenovaným hercom stretnúť v posilňovni, kde malo dôjsť k ospravedlneniu. Nemenovaný mal povedať, že nemá problém s homosexuálne orientovanými ľuďmi, na čo Page vtedy odpovedal: „Myslím si, že máš.“

Smutné ale na tom všetkom je to, že Page mal podobným útokom čeliť viackrát počas svojho života a od rôznych ľudí. Ako tiež priznal, mnohí queer a trans ľudia riešia podobné veci na dennej báze.

„Dal som to do knižky, pretože ide o zdôraznenie reality, sú to sr**ky, s ktorými sa stretávame, a ktoré sa nám neustále stávajú, najmä v prostrediach, ktoré sú prevažne cis a heterosexuálne,“ povedal Page.

Page sa rozhodol, že identitu herca neprezradí, no ak si knižku prečíta, rozhodne bude vedieť, že daná kapitola je o ňom. Biografia Pageboy vychádza v anglicky hovoriacich krajinách už zajtra, teda 6. júna 2023. Herec Elliot Page uviedol, že v knižke prezradí viacero osobných detailov, o ktorých nikdy verejne nehovoril a o ktorých nikto z jeho fanúšikov ani netuší.