Ľudí prekvapilo, ako sa zmenil hlas Elliota Pagea po tranzícii. Zdieľal fotku svojho odhaleného tela po operácii

Ako možno viete, herec Elliot Page sa už dávnejšie prihlásil k transrodovej komunite a rozhodol sa stať tým, kým sa skutočne cíti byť. Pred dvoma rokmi sa na Instagrame pochválil svojou prvou fotografiou v plavkách po absolvovaní zákroku odstránenia pŕs. Iba pred niekoľkými hodinami zverejnil video, v ktorom predstavuje svoju novú knihu, v ktorej podáva výpoveď o ťažkých momentoch, ktorými si prešiel. Niektorí fanúšikovia ale upozornili na to, ako veľmi sa mu zmenil hlas.

Hviezda seriálu Umbrella Academy Elliot Page už v minulosti priznal, že sa mu po coming oute dostalo množstvo podpory od blízkych. Ešte predtým, ako sa rozhodol podstúpiť chirurgickú premenu, však bojoval so svojím telom. Ako sa zdôveril na sociálnej sieti, trápila ho takzvaná dysmorfia, v dôsledku ktorej neustále riešil svoje telesné nedostatky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @elliotpage

Odhalená fotka, aj zmena hlasu

Pred necelým týždňom zverejnil príspevok s fotkou, na ktorej má odhalenú hruď a rozpísal sa viac o problémoch, ktoré ho sužovali. A práve nim sa venuje aj vo svojej novej knihe, ktorú spomína v najnovšom videu.

Od ľudí sa mu dostalo množstvo gratulácií k jej vydaniu, no okrem toho niektorí upozornili aj na to, ako sa hercovi zmenil hlas. „Ako sa zmenil jeho hlas!“ Napísala jedna z fanúšičiek. „Mimochodom, tvoj hlas znie veľmi dobre,“ podotkol v komentároch niekto ďalší. A podobných reakcií sa pod príspevkom objavilo ešte viac.

Video získalo za 15 hodín takmer 200-tisíc lajkov a tisícky komentárov. Ľudia predovšetkým vyzdvihovali to, že je vidieť, že sa konečne cíti dobre taký, aký je.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @elliotpage

Predtým to bolo inak

V minulosti Elliot Page zažíval množstvo vnútorných trápení, ktoré sa popri jeho úspešnej kariére pred zrakom verejnosti možno stratili.

„Žil som svoj život, plnili sa mi sny, no napriek tomu som napríklad pri natáčaní filmu Počiatok nemohol opustiť hotel. Bojoval som s jedlom, pociťoval depresiu, úzkosti a záchvaty paniky. Nedokázal som vôbec fungovať,“ opísal Elliot pre magazín Esquire svoje pocity. To sa zmenilo práve vďaka tomu, že dostal možnosť žiť v tele, v ktorom sa konečne cíti byť sám sebou.

Nútili ho do niečoho, čo ho takmer zabilo

Zašiel ale ešte do väčších detailov náročného obdobia, ktoré prežíval. Nepríjemnú skúsenosť zažil napríklad počas tlačových besied k filmu Juno, v ktorom stvárnil hlavnú postavu. V tomto období bol nútený obliekať si šaty a topánky na podpätkoch. Nemal pri sebe nikoho, s kým by mohol hovoriť o tom, čo prežíva. Keď sa aj ozval s požiadavkou, že by si namiesto šiat radšej obliekol oblek, nebolo mu to dovolené, cituje z rozhovoru portál Gay Times.

Elliot dodal, že toto ho takmer zabilo. Niektorí ľudia sa mu po rokoch ospravedlnili kvôli tomu, ako sa k nemu správali a vysvetlili, že nemali ani tušenie o tom, čo prežíva.