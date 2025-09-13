Poľské lietadlá sú v pohotovosti, letisko na východe krajiny je uzatvorené. Dôvodom sú hrozby prieniku dronov

Poľské a spojenecké lietadlá boli v sobotu nasadené do „preventívnej“ operácie v poľskom vzdušnom priestore z dôvodu hrozby, ktorú predstavujú dronové útoky v susedných oblastiach Ukrajiny. Úrady zároveň uzavreli letisko v meste Lublin na východe krajiny, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady, píše TASR.
Poplach prišiel po tom, ako v stredu do vzdušného priestoru Poľska vnikli viaceré drony, čo alianciu NATO prinútilo vyslať stíhačky, aby ich zostrelili. Tento incident opäť prispel k obavám z rozšírenia viac než tri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Operačné velenie poľských ozbrojených síl v sobotu popoludní na sociálnej sieti X uviedlo, že pozemné systémy protivzdušnej obrany a prieskumu boli uvedené do zvýšenej pohotovosti. Zdôraznilo, že ide o preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť poľský vzdušný priestor a chrániť obyvateľstvo. Spresnilo, že hrozba súvisí s útokmi dronov v regiónoch Ukrajiny hraničiacich s Poľskom.
Letisko v Lubline je uzavreté
Aj poľský premiér Donald Tusk informoval, že „preventívne operácie“ sa v poľskom vzdušnom priestore začali pre hrozbu zo strany ruských dronov operujúcich nad prihraničnými oblasťami Ukrajiny, napísala AP.
Poľská agentúra pre riadenie leteckej prevádzky oznámila, že letisko v Lubline bolo pre civilnú dopravu uzavreté „z dôvodu vojenských leteckých aktivít“. Nešpecifikovala, ako dlho má toto opatrenie trvať. Hovorca letiska Piotr Jankowski však pre tlačovú agentúru PAP uviedol, že vzdušný priestor nad letiskom zostane uzavretý do 18.00 h SELČ.
