Dve eurá za prázdny tanier: Obľúbené destinácie zdierajú ľudí, turisti sa sťažujú na šialené poplatky v reštauráciách

Nedávno sme vás informovali o talianskej reštaurácii, ktorá si poplatok 2 eurá vypýtala za to, že návštevníkom prekrojila sendvič na polovicu. Zdá sa ale, že je to trend, ktorý sa rozširuje čoraz viac. Niektoré reštaurácie si účtujú nemalé poplatky napríklad už aj za to, že vám prinesú čistú lyžičku navyše.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dve eurá za prázdny tanier

Ako informuje web Mail Online, návštevníci talianskej reštaurácie ostali znechutení po tom, ako im naúčtovali o dve eurá viac kvôli tomu, že si vypýtali prázdny tanier, aby sa mohli podeliť o cestoviny so svojou dcérou. Dokonca už aj miestni obyvatelia takéto správanie reštaurácií odsudzujú a skryté poplatky považujú za neférové.

Ida Germano, majiteľka reštaurácie Osteria del Cavolo, sa ale bráni a pre The Times sa vyjadrila, že viac zašpinených tanierov znamená viac práce pre personál. Podobný scenár sa ale opakuje čoraz častejšie. Dvojica napríklad musela zaplatiť o 1,50 eura viac za to, že si vypýtali lyžičku navyše, aby sa mohli podeliť o dezert.

Odkedy sa po pandémii svet začal vracať do normálu, mnohí cestovatelia vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, aké smiešne poplatky si zrazu začali bary a reštaurácie v mnohých európskych destináciách účtovať. Za turistickú pascu označili aj reštauráciu v Ríme. Jeden zo zákazníkov sa posťažoval, že za dva toastové chleby so šunkou a mozarellou zaplatili 53 eur.

Šialené sumy platia ľudia pod nátlakom

Ďalší sa sťažovali na reštauráciu Eclipse na gréckom Mykonose po tom, ako im priniesli účet so sumou viac ako 360 eur. Hľadali si miesto, kde by si mohli v blízkosti pláže užiť slnečné lúče. Čašník im povedal, že môžu použiť ležadlá pred reštauráciou, ak si kúpia dva drinky. Keď sa turisti pýtali na cenu, čašník sa priamej odpovedi vyhýbal a povedal im len, že je to lacné. Dvojica si tak objednala pivo a mojito, čašník ich ale pod nátlakom presvedčil, aby objednali nápoje aj pre svoje dve deti a pridali k tomu aj grécky šalát a kalamáre.

Len za samotné drinky ale napokon zaplatili 78 eur. Keď sa na neprimeranú sumu sťažovali, zrazu sa pred nimi objavila celá skupina nahnevaných čašníkov. Po tom, ako zaplatili, čašník dokonca odtrhol vrchnú časť bločka, na ktorom sa nachádzali údaje o reštaurácii.