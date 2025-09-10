Dráma v Dobšinej: Oheň zachvátil strechu domu, plamene sa rozšírili aj na susedné budovy. Pomáhajú aj dobrovoľníci

Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari na Jarkovej ulici v Dobšinej v okrese Rožňava. Ako pre TASR povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Podľa prvotných informácií bola požiarom zasiahnutá strecha jedného domu, pričom sa oheň rozšíril aj na vedľajšie stavby. Požiar sa už podarilo lokalizovať.
Hasiči požiar lokalizovali, zranení nie sú hlásení
„Na mieste zasahuje 14 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi hasičskej techniky, ktorým vypomáhajú dobrovoľní hasiči z Rejdovej. Požiar sa už nešíri. K udalosti smeruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov,“ uviedol s tým, že doposiaľ neevidujú zranené či usmrtené osoby.
