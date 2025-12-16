Dovolenky Slovákov sú v ohrození: Z týchto letísk možno vôbec neodletíte, môže za to štrajk zamestnancov

Foto: TASR/ AP Photo- Michael Probst

Lucia Mužlová
SITA
Problém môžu mať aj Slováci vracajúci sa na sviatky na Slovensko.

Počas vianočného obdobia sa cestujúci musia pripraviť na možné meškania a komplikácie spôsobené štrajkmi pracovníkov v oblasti dopravy v niekoľkých európskych krajinách. Referuje o tom web euronews.com.

V Taliansku sa 17. decembra uskutoční štvorhodinový koordinovaný štrajk zamestnancov pozemnej obsluhy, posádky leteckých spoločností a riadiacich letovej prevádzky. Štrajk sa dotkne letísk v Miláne, Ríme, Benátkach, Neapole a Catanii a môže spôsobiť meškania letov a dlhšie čakanie pri odbavení a vyzdvihnutí batožiny. Medzi zúčastnené spoločnosti patria Ryanair, Wizz Air, easyJet, ITA Airways, Vueling, Air France a KLM.

Štrajky ovplyvnia lety

V Spojenom kráľovstve budú od 19. do 22. a od 26. do 29. decembra štrajkovať pozemní zamestnanci easyJet na londýnskom letisku Luton, čo môže viesť k meškaniam pri odbavení. Na letisku Heathrow budú od 22. do 24. a 26. decembra štrajkovať palubní sprievodcovia spoločnosti Scandinavian Airlines Services (SAS), čo môže ovplyvniť lety do hlavných škandinávskych uzlov ako Kodaň, Štokholm a Oslo.

V Španielsku pokračujú od leta týždenné štrajky zamestnancov pozemnej obsluhy spoločnosti Azul Handling, partnera Ryanairu, kvôli pracovným podmienkam, bonusom a stabilite zamestnania. Štrajky budú prebiehať do 31. decembra v stredu, piatok, sobotu a nedeľu v rôznych časoch počas dňa. Cestujúci Ryanairu môžu očakávať dlhšie rady a meškania na letiskách v Alicante, Barcelone, Girone, Ibize, Lanzarote, Madride, Málage, Palme de Mallorca, Santiagu de Compostela, Seville, Tenerife a Valencii.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Urobte si zásoby, ceny pôjdu hore: Za populárnu pochúťku si riadne priplatíme, známa značka hovorí…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Problém za tunelom Višňové: Vodiči neodbočia, nová cesta je zbytočná. Analytik Bazovský vysvetlil, prečo
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac