Donald Trump žiada vrátiť telá všetkých izraelských rukojemníkov. Začína druhú fázu mierového plánu pre Pásmo Gazy

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
TASR
Živí rukojemníci boli prepustení zo zajatia. Telá mŕtvych neboli doručené všetky.

Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval palestínske militantné hnutie Hamas na odovzdanie tiel zvyšných izraelských rukojemníkov, ktoré sa naďalej nachádzajú v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku Trumpa na platforme Truth Social.

Šéf Bieleho domu uviedol, že všetkých 20 živých izraelských rukojemníkov, ktorých palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo zo zajatia v palestínskej enkláve, je v poriadku. „Spadol nám kameň zo srdca, ale táto práca ešte NIE JE UKONČENÁ. MŔTVI NEBOLI VRÁTENÍ, AKO BOLO SĽÚBENÉ! Druhá fáza začína PRÁVE TERAZ!!!“ napísal americký prezident.

Uplynula lehota na prepustenie všetkých rukojemníkov

Prvá fáza Trumpovho mierového plánu pre Pásmo Gazy zahŕňa prímerie, ktoré začalo platiť v piatok, stiahnutie izraelských síl na stanovené línie, odovzdanie živých i mŕtvych izraelských rukojemníkov a prepustenie väznených Palestínčanov.

Foto: SITA/AP

Hamas mal podľa tohto plánu prepustiť všetkých rukojemníkov, živých aj mŕtvych, do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Palestínska skupina síce prepustila všetkých živých rukojemníkov, avšak v pondelok odovzdala len ostatky štyroch rukojemníkov. Podľa agentúry Reuters plánuje v utorok večer vrátiť ďalšie štyri telá.

Hamas je podľa stanice Sky News pod výrazným tlakom zo strany Izraela, aby vrátil všetkých mŕtvych rukojemníkov. Reuters a AP s odvolaním sa na izraelských predstaviteľov medzičasom informovali, že hraničný priechod Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy zostane v stredu zatvorený a prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy bude obmedzený, a to práve z dôvodu, že Hamas neodovzdal všetky telá. Palestínske hnutie však opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov.

Trump sa k situácii ohľadom rukojemníkov vyjadril po tom, ako sa v pondelok zúčastnil na mierovom samite pre Pásmo Gazy v Egypte, kde spoločne s predstaviteľmi Egypta, Kataru a Turecka podpísal dohodu o prímerí v palestínskej enkláve.

