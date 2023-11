Domáci maznáčik, ktorý môže zabíjať: Ľudia si obľúbili obrovské slimáky, prikladajú si ich aj na tvár, no sú nebezpečné

V posledných rokoch sa tešia veľkej obľube. Africké slimáky nahradili škrečkov, psov a v niektorých prípadoch aj spolubývajúcich. Ľudia sa s nimi hrajú, kúpu ich, hladkajú, dokonca prikladajú na tvár. Robia však veľkú chybu.

Nebezpečnejšie, než sa zdá

Na riziko, ktoré Achatiny predstavujú, upozornili vedci zo švajčiarskej univerzity v Lausanne v odbornom časopise Parasites & Vectors. Zistili, že obrie slimáky sú pôvodcom a prenášačom množstva rôznych chorôb alebo patogénov.

Tie z nich ľahko môžu prejsť na domáce cicavce, ktoré sa tak stávajú hostiteľmi. Až dve tretiny zistených a preskúmaných ochorení, ktorými slimáky trpia, však môžu nakaziť aj človeka.

Podľa vedeckého tímu sú tieto ulitníky „domovom“ pre pľúcneho červa, ktorý najčastejšie napáda potkany. Hovoria aj o francúzskom srdcovom červovi. Toho väčšinou hostia líšky alebo vlky.

My ich poznáme skôr pod zjednodušeným názvom hlísty. Tie u človeka v niektorých prípadoch predstavujú riziko zápalu mozgových blán.

Nezdravý trend

O obrích slimákoch sa v minulosti zvyklo hovoriť ako o tvoroch, ktorých sliz má liečivé účinky. Vedci však upozorňujú, že opak je pravdou. Pri kontakte s kožou hrozí prenos patogénov a chorôb.

Napriek tomu sú sociálne siete plné fotografií, kde sa ich ľudia, dokonca aj deti, dotýkajú kožou bez akejkoľvek ochrany. Dávajú si ich blízko k tvári, k ústam, niektorí ich bozkávajú.

„Neuvedomujú si, akému riziku seba alebo svoje deti vystavujú, keď majú s týmito ulitníkmi kontakt, alebo si ich dokonca dávajú na tvár,“ znie záver štúdie. Vedci aj preto vyzývajú na regulovanie možnosti ich chovu. Zároveň chcú, aby sa k verejnosti dostalo viac informácií o tom, aké zdravotné riziká môžu títo na pohľad bezproblémoví a neškodní „maznáčikovia“ spôsobiť.

Nebezpečenstvo pre poľnohospodárstvo

Achatiny boli podľa informácii CNN Prima News Medzinárodným zväzom ochrany prírody zaradené na zoznam nebezpečných inváznych druhov. Veľmi dobre sa prispôsobujú podmienkam klímy, rýchlo sa rozmnožujú a sú veľmi „pahltné“.

Ľudia ich doma chovajú zväčša vo dvojiciach, no keď sa začnú vo veľkom množiť, nevedia, kam s nimi. Preto často končia v prírode, kde páchajú obrovské škody.

Do dvoch rokov by navyše mal byť Európskou úniou na podnet aktivistov vypracovaný zoznam zvierat, ktoré bude povolené chovať v domácich podmienkach. Ostatné budú ľudia vidieť už len v ZOO. Na zoznam by sa nemali dostať napríklad exotické zvieratá, práve kvôli prenosu chorôb.