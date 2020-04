Dokument o sexuálnych maniakoch aj hororové sci-fi: 12 najlepších filmov roku 2020, ktoré sme stihli vidieť v kinách

Súčasná koronakríza zatvorila všetky kinosály po celom svete a zatiaľ nie je veľmi jasné, kedy ich vlády jednotlivých krajín opäť otvoria. Premiéry filmov počas marca i nasledujúcich dvoch mesiacov sa presúvajú na nové termíny a niektoré spoločnosti sa dokonca uchýlili k riešeniu, kedy vybrané snímky umiestňujú priamo na streamovacie a VOD služby. Aj prvé tri mesiaci tohto roka však boli mimoriadne pestré na premiérové tituly. Svedčí o tom aj nasledujúca dvanástka snímok, ktoré svojou kvalitou skutočne prekvapili.

Aj keď je rok 2020 zatiaľ na nové filmové tituly v kinách kvôli novému koronavírusu chudobnejší, aj za ten krátky čas sme mali možnosť vidieť mnohé skutočne silné snímky, ktoré sa v koncoročných rebríčkoch toho najlepšieho zrejme budú vyskytovať pomerne vysoko (a treba veriť, že to nebudú len tieto filmy, pretože tento rok toho má ešte ponúknuť naozaj veľa!).

Nasledujúci rebríček dvanástich snímok sme vyberali na základe hodnotení užívateľov webu ČSFD a ide o snímky, z ktorých niektoré síce boli vyrobené a v USA uvedené ešte v roku 2019, no do slovenskej (i českej) kino distribúcie sa dostali len tento rok. Ktoré filmy sa teda tento rok ocitli v našich kinách a mali by ste ich vidieť aj vy?

Bad Boys navždy (Bad Boys for Life)

Hodnotenie ČSFD: 74 %

Dlhých 17 rokov fanúšikovia dvojice Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) čakali na to, kedy sa opäť objavia v ďalšom pokračovaní úspešnej akčnej komédie Bad Boys. Napokon sa dočkali začiatkom tohto roka a bol to naozaj veľkolepý návrat, ktorý diváci ocenili aj pozitívnymi hodnoteniami.

Aj keď to dlho vyzeralo, že Bad Boys navždy bude tretím a zároveň posledným dielom série, nestane sa tak. Už budúci rok by totiž do kín mal doraziť štvrtý film s nálepkou Bad Boys, pri ktorom by mal opäť na režisérsku stoličku zasadnúť legendárny Michael Bay. Či sa tak ale napokon stane, je zatiaľ otázne. Portál The Hollywood Reporter však ešte pár hodín pred americkou premiérou trojky potvrdil, že štúdio Sony na štvorke pracuje. Je však otázne, či súčasná koronakríza Bad Boys 4 predsa len opäť neodsunie na neskôr.

Neviditeľný (The Invisible Man)

Hodnotenie ČSFD: 74 %

Marec bol v kinách o niečo chudobnejší, no odštartoval naozaj sľubne. Skvelo vyzerajúci sci-fi thriller nakrútený na motívy slávnej knižnej predlohy spisovateľa H. G. Wellsa rozpráva príbeh Cecilie (hrá ju Elisabeth Moss zo seriálu Príbeh služobníčky), ktorá dlho žila s bohatým vynálezcom. Kým si však uvedomila, že žije pod jednou strechou so psychopatom, bolo už neskoro. Našťastie si uvedomí, že ak chce prežiť, musí utiecť, čo sa jej napokon aj podarí. Bývalý priateľ však jej odchod neuniesol, spáchal samovraždu a zrejme pod domnienkou zvráteného gesta jej odkázal celý svoj majetok. Teraz bohatá Cecilia sa tak cíti konečne bezpečne a užíva si peniaze – nie však dlho. Zdá sa totiž, že v jej blízkosti sa deje niečo, čo ani ona sama nedokáže vysvetliť a možnosti sú len dve – buď sa zbláznila alebo sa pri nej nachádza niekto, kto je doslova neviditeľný a snaží sa ju pripraviť o všetko, na čom jej celý život záležalo.

Nadprirodzený thriller Neviditeľný si svoju premiéru na Slovensku odbil začiatkom marca, štúdio Universal ho medzičasom stihlo sprístupniť aspoň digitálne prostredníctvom rôznych platforiem, avšak počítať treba s o čosi vyšším poplatkom.

Vpred (Onward)

Hodnotenie ČSFD: 77 %

Obľúbené štúdio produkujúce nádherné a prepracované animáky sa, našťastie, stihlo pripomenúť a opäť s pôsobivým projektom. Po minuloročnom úspechu Toy Story 4 teraz prišiel na rad na pôvodný námet.

Animák Vpred opäť skombinuje dva prvky – pôsobivú animáciu a dvojzmyselný humor – aby sa pri sledovaní filmu nebavili len deti, ale aj ich rodičia. Táto novinka od Pixaru vás zavedie do sveta fantázie, v ktorom sa predstavia dvaja elfovia-teenageri. Tí sa vydávajú na pozoruhodnú výpravu, aby zistili, či v ich svete zostala aspoň troška z toho magického.

Rovnako ako v prípade filmu vyššie, aj Vpred už stihol gigant Disney zverejniť online na svojej streamovacej platforme Disney+. Tá však v našich končinách dostupná nie je. Už čoskoro sa ale ale tento animák dočká vydania na DVD aj na Slovensku.

Malé ženy (Little Women)

Hodnotenie ČSFD: 79 %

Snímka od režisérky Grety Gerwig už od svojho uvedenia v kinách v roku 2019 zbierala jednu chválu za druhou, a tak nominácie na prestížne filmové ocenenia nie sú vôbec prekvapením – 7 nominácií si Malé ženy odniesli na Oscaroch, 2 na Zlatých glóbusoch a 5 na cenu BAFTA. S ich získaním to však v silnej konkurencii nemali jednoduché. Nominácie napokon na ceny premenila najmä hlavná kostymérka Jacqueline Durran – získala Oscara aj cenu BAFTA. Na New York Film Critics Circle si zas cenu za Najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe odniesla Laura Dern.

Film rozpráva príbeh štyroch ambicióznych sestier, ktoré nemôžu byť viac odlišné. Po tom, čo ich otec zahynul vo vojne, žijú už len s matkou a napriek tomu, že ich život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej ani chuť žiť najlepšie, ako vedia, no najmä – po svojom. Viac o novodobej adaptácii Malých žien si môžete prečítať aj v našom predchádzajúcom článku.

1917 (1917)

Hodnotenie ČSFD: 80 %

Jedným z ďalších filmov, ktoré to mali na rôznych filmových ceremoniáloch našliapnuté na zisk poriadneho množstva ocenení, je vojnový epos režiséra Sama Mendesa. Nutné je však uviesť, že naozaj právom. Snímka 1917 je totiž jedným z najlepších vojnových filmov, aké kedy vo filmovom priemysle vznikli. Prvá svetová vojna bývala v Hollywoode často prehliadaná. Mendes však ukázal, že aj prvý veľký vojnový konflikt má čo ponúknuť a vytvoril dielo hodné veľkých chvál.

1917 je filmom odohrávajúcim sa na sklonku jedného z najväčších vojnových konfliktov všetkých čias, počas ktorého dostali dvaja mladí britskí vojaci zdanlivo nesplniteľnú úlohu. V napínavom závode s časom musia zdolať nepriateľské územie a doručiť správu, ktorá má zabrániť smrtiacemu útoku na stovky vojakov, medzi ktorými sa nachádza aj brat jedného z dvojice vyslaných mladých mužov.

Vojnový epos Sama Mendesa prekvapil spracovaním, pri ktorom film vyzerá akoby bol nakrútený na jediný záber. A aj tento štýl priniesol snímke uznanie na všetkých frontoch, vrátane nominácií na Oscarov (napokon získal tri sošky), Zlaté glóbusy (získať sa mu podarilo dva) a britských cien BAFTA (z deviatich nominácií na cenu premenil sedem). Aj tento film už nájdete na digitálnych platformách.

Králiček Jojo (Jojo Rabbit)

Hodnotenie ČSFD: 80 %

Ďalším z filmov, ktoré taktiež na rôznych ceremoniáloch vzali nominácie útokom, bola vojnová komediálna dráma režiséra Taika Waititiho odohrávajúca sa v nacistickom Nemecku. Diváci ani kritici snímku opäť chválami nešetrili, aj keď ocenení si napokon na Oscaroch či Zlatých glóbusoch Králiček Jojo veľa nepozbieral.

Snímka je o malom chlapcovi, z ktorého sa v budúcnosti má stať jeden z členov nacistickej organizácie Hitlerjugend. Výcvik to nie je jednoduchý, obzvlášť, keď sa malý Jojo začne rozprávať so svojím imaginárnym kamarátom, ktorým je karikatúrna verzia samotného Hitlera. Stať sa plnohodnotným náckom malému chlapcovi sťažujú nielen ľudia v jeho okolí, ale aj moment, keď zistí, že jeho matka v ich dome ukrýva mladé židovské dievča. Ako sa teda z neho má stať nácek, keď jeho najbližšia osoba, ktorej dôveroval, ukrýva nepriateľa?

Vo filme vďaka tomuto všetkému dochádza k humorným situáciám, ktoré často ukazujú, akým nelogickým a prikrášleným faktom v skutočnosti nacisti verili. Snímku si môžete pozrieť online.

Richard Jewell (Richard Jewell)

Hodnotenie ČSFD: 80 %

Divákom nielen u nás, ale aj vo svete sa páčil aj ďalší film z režisérskej dielne legendárneho Clinta Eastwooda nakrútený na motívy skutočných udalostí a príbehu Richarda Jewella.

Prostredníctvom Eastwoodovho filmu sa vraciame do roku 1996 na XXVI. ročník letnej olympiády v Atlante, kedy sa pracovníkovi bezpečnostnej agentúry podarilo zachrániť tisícky životov nálezom batohu s výbušninou, ktorú tam chcel niekto odpáliť. Richarda Jewella najskôr všetci oslavujú ako hrdinu, neskôr však kvôli manipulatívnym a zavádzajúcim informáciám médií dochádza k zvratu a stáva sa z neho hlavný podozrivý.

Na nože (Knives Out)

Hodnotenie ČSFD: 82 %

Príjemným prekvapením úvodu roka 2020 bola aj kriminálna komédia režiséra a scenáristu Riana Johnsona, ktorou vzdal hold slávnym detektívkam Agathy Christie. Doslova hviezdne obsadenie priam lákalo na návštevu kina a napokon aj to dopomohlo k vysokým hodnoteniam filmu naprieč rôznymi webovými portálmi.

Na nože je satirická krimi komédia, ktorá zábavným spôsobom zobrazuje, ako môže dopadnúť vyšetrovanie záhadného úmrtia autora slávnych detektívnych románov – obzvlášť vtedy, keď každý v jeho blízkosti môže byť podozrivý. Na scénu teda prichádza svojrázny detektív, ktorý neodíde dovtedy, kým nebude skutočný vinník potrestaný, no nebude to až také jednoduché – celý prípad je totiž zložitejší, ako na prvý pohľad vyzerá.

V jednom z doterajších filmových prekvapení sa mihla naozaj pestrá plejáda hereckých hviezd – Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Christopher Plummer či Katherine Langford.

Bedári (Les Misérables)

Hodnotenie ČSFD: 83 %

Je veľká škoda, že práve túto francúzsku drámu si v kinách nestihlo pozrieť viacej divákov, poteší však možno fakt, že už 13. mája 2020 sa začne s distribúciou filmu na DVD nosičoch.

Bedári predstavujú príbeh Stéphana, ktorý sa nedávno pripojil ku špeciálnej kriminálnej jednotke v parížskom Montfermeile. Spolu so svojimi kolegami si všíma postupný vzostup napätia medzi susednými gangmi. Keď sa v priebehu zatýkacej akcie ocitnú na úteku, dron zachytí každý ich pohyb a akciu.

Snímka režiséra Ladja Lya je špecifická v dvoch rovinách – tou prvou je, že je inšpirovaná skutočnými udalosťami vzbury z roku 2005, tou druhou fakt, že režisér ju zasadil do rovnakých miest, v ktorých sa odohrávali aj slávni Bedári spisovateľa Victora Huga v roku 1862.

Netypický spôsob rozprávania príbehu nadchol mnohých divákov na viacerých filmových festivaloch. Režisér si za svoj počin odniesol prestížne ocenenie z festivalu v Cannes, získal cenu Premios Goya za Najlepší európsky film, a štyri ocenenia aj na César du cinéma. Viac dôkazov o skvostnosti tohto diela snáď nie je potrebných. Tento film skrátka musíte vidieť aspoň raz za svoj život.

Slušní chlapci (The Gentlemen)

Hodnotenie ČSFD: 87 %

Filmový rok 2020 začal pomerne slušne aj vďaka uvedeniu ďalšej snímky uznávaneého filmového režiséra Guya Ritchieho. Ten v úvode roka doniesol do kín po celom svete sofistikovanú akčnú komédiu, ktorá sleduje príbeh britského drogového kráľa Mickeyho Pearsona a jeho snahu predať svoje veľkolepé a impozantné drogové impérium dynastii miliardárov z Oklahomy.

Ani tento film fanúšikovia (a nielen tí Ritchieho) či kritici chválami nešetrili. Ritchie ponúkol opäť ďalší originálny námet, ktorý mu na plátne pomohli do dokonalosti dotvoriť aj hviezdne mená v obsadení. Hlavné úlohy si strihli Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery, Colin Farrell, Henry Golding, Hugh Grant, Jeremy Strong či Jason Wong.

Vidíš mesiac, Daniel ( Ser du Månen, Daniel)

Hodnotenie ČSFD: 87 %

Koncom januára 2020 uviedla do slovenských kín distribučná spoločnosť Film Europe drámu dánsko-nórsko-švédskej koprodukcie založenú na skutočnom príbehu jedného z najhorších únosov poslednej doby. Dánskeho reportéra Daniela Ryea zajal Islamský štát a držal ho ako rukojemníka 398 dní, aj spolu s niekoľkými ďalšími ľuďmi, vrátane amerického novinára Jamesa Foleyho.

Snímka sleduje Danielov boj o prežitie v zajatí, jeho priateľstvo s Jamesom a aj hrôzu, ktorú prežívala Danielova rodina v Dánsku snažiaca sa vyrovnať so strachom, že svojho syna už zrejme nikdy živého neuvidia. Kľúčovou osobou celej udalosti je však vyjednávač Arthur, ktorý zohral zásadnú úlohu pri zaisťovaní Danielovho prepustenia na slobodu.

Film Vidíš mesiac, Daniel vyvolal aj za krátky čas v slovenských kinách u divákov vlnu emócií i napätia a dokazuje, že presne takto majú vyzerať kvalitne nakrútené filmy, predovšetkým tie zo žánru drám.

V sieti (V síti)

Hodnotenie ČSFD: 90 %

Tri herečky, tri malé izby, 10 dní a 2458 potenciálnych sexuálnych maniakov – takto by sa dal v skratke zhrnúť dokumentárny experiment autorskej dvojice Barbora Chalupová a Vít Klusák, ktorý všeti ospovovali ešte pred jeho samotným uvedením v kinách na Slovensku i v Čechách.

Dokumentárny film V sieti predstavuje tri dospelé herečky s detským vzhľadom, ktoré sa vydávajú na sociálne siete, aby v priamom prenose prežili skúsenosti 12-ročných dievčat online. V atrapách detských izieb si dopisujú a skypujú s mužmi, ktorí si ich na internete aktívne vyhľadali a oslovili. Drvivá väčšina z nich chce od troch žien/dievčat sex cez webkameru, posielajú im fotografie svojich penisov a odkazy na porno, dokonca ich aj vydierajú. Treba k tomu viac? Tento projekt je jedným z tých, ktoré by sa mali premietať na školách a mala by sa im klásť veľká pozornosť aj na streamovacích platformách. Kedy ho na nich ale uvidíme, zatiaľ nie je známe.