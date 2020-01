Tento film je nominovaný na Oscara a toto je 6 dôvodov, prečo by ste si ho mali pozrieť

Ak ste fanúšikmi románu Pýcha a predsudok a jeho filmových spracovaní, existuje veľká pravdepodobnosť, že poznáte aj podobne kultový príbeh s názvom Malé ženy (Little women). Jeho autorkou je Luisa May Alcottová, ktorá ho napísala ešte v roku 1868. Veľkou inšpiráciou pri jeho tvorbe bol autorke životný príbeh jej samej a jej troch sestier.

Ikonický historický román bol odvtedy mnohokrát znovu vydaný, sfilmovaný a uvedený aj ako divadelná či rozhlasová hra, vďaka čomu patrí medzi najúspešnejšie romantické diela. A už čoskoro do kín príde jeho nová adaptácia s hviezdnym hereckým obsadením i nomináciami na prestížneho Oscara.

Jo, Meg, Amy a Beth sú štyri dospievajúce sestry, ktoré snáď ani nemôžu byť viac odlišné. Po tom, čo ich otec zahynul vo vojne, žijú už len s matkou a napriek tomu, že ich život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej ani chuť žiť najlepšie, ako vedia, no najmä – po svojom.

Už jedenásta filmová adaptácia

Román Malé ženy sa vďaka popularite u čitateľov dočkal dovedna už 8 celovečerných filmových, televíznych spracovaní aj dvoch televíznych minisérií, pričom posledná vznikla len v roku 2017. Adaptácia pod režisérskou taktovkou Grety Gerwig je tak už jedenástym pretavením slávneho románu do filmovej podoby.

Zaujímavé je, že vôbec prvá filmová adaptácia uzrela svetlo sveta už v roku 1918, teda dalo by sa povedať, že v raných začiatkoch Hollywoodu a 50 rokov po vydaní knižnej podoby príbehu.

Inšpirácia pre divadelné i rozhlasové hry

Alcottovej román však nebol inšpiráciou len pre filmový priemysel. Vôbec prvá adaptácia bola totiž určená pre divadelné dosky. Už v roku 1912 román adaptoval Marian de Forest na dosky legendárneho Broadwayu. V roku 1919 už mal román podobu divadelnej hry aj v Londýne. V rôznych divadelných spracovaniach možno Malé ženy vidieť na doskách, ktoré znamenajú svet vidieť dodnes.

Známe sú aj muzikálové prevedenia románu. Broadwayskú verziu z roku 2005 hrali polroka celkovo 137-krát. Produkcia s ňou dokonca zavítala aj na austrálsky kontinent o tri roky neskôr.

Emmu vymenili za Emmu

Snímka okrem skvelého a rokmi osvedčeného námetu ťaží aj z mimoriadne hviezdneho hereckého obsadenia. Lákadlom je nepochybne každá tvár, no nechýbalo veľa a Emmu Watson by sme v novej adaptácii slávneho románu nevideli.

Postavu Meg si totiž pôvodne mala zahrať Emma Stone (La La Land, Amazing Spider-Man). Keďže však mala pracovný program naplnený, musela kvôli časovej vyťaženosti od projektu odstúpiť. Štúdio Sony Pictures, ktoré za produkciou stálo, preto neváhalo a obsadilo do tejto postavy charizmatickú a rovnako obľúbenú Emmu Watson.

Poskrývané kópie

Propagačná kampaň k filmu bola vskutku originálna. Vzhľadom na to, že film je ďalšou adaptáciou známeho románu, rozhodla sa herečka Emma Watson poskrývať s pomocou ďalších ľudí celkovo 2-tisíc kópií knižky naprieč celým svetom v 38 krajinách.

Samozrejme, aby bola „akcia“ ešte pestrejšia, každá jedna z knižiek mala v sebe ručne písaný odkaz samotnou Watsonovou, čiže každá kópia bola tak-trochu originálom.

Trilógia

Priaznivci pôvodnej literárnej predlohy istotne vedia, že román Malé ženy sa vďaka svojmu veľkému úspechu dočkal aj dvoch pokračovaní. V konečnom dôsledku tak ide o trilógiu, pričom pôvodný text Malé ženy nasledovalo dielo Dobré manželky (Jo’s Boys) v roku 1887 a o štyri roky neskôr aj tretí diel s názvom Malí muži (Little Men).

Aj ostatné dva diely boli viackrát sfilmované, no ani jeden nedosiahol toľkej popularity ako adaptácia prvej knižky.

Úspešná novodobá adaptácia

O úspechu novodobej adaptácie Malých žien svedčí aj úspešné ťaženie u kritikov. Snímka sa pýši nomináciami naprieč viacerými prestížnymi filmovými oceneniami. Dve nominácie získali Malé ženy na tohtoročných Zlatých glóbusoch, až 6 sošiek môžu získať na Oscaroch vo februári a Americký filmový inštitút snímku označil za jeden z 10 najlepších filmov roka.

Filmu sa darí aj po finančnej stránke. Pri rozpočte 40 miliónov dolárov dosiahli Malé ženy doposiaľ celosvetový zisk viac ako 146 miliónov dolárov a chvália ho aj diváci.

Na ČSFD svieti pri názve filmu hodnotenie v percentuálnom vyjadrení 86 % (zatiaľ). Na Rotten Tomatoes ho odporúča na zhliadnutie 95 % hodnotiacich užívateľov a priemerný rating Malých žien je 8,59 z 10. Priaznivé sú aj hodnotenia na portáli Metacritic, kde má snímka priemerné skóre 91 bodov zo 100, na IMDb má hodnotenie 8,2 z 10.

V dojímavej i veselej novinke sa v hlavných úlohách predstavia Emma Watson, ktorú mnohí poznajú ako bystrú Hermionu z megaúspešnej série Harry Potter, oscarová Saoirse Ronan (Lady Bird, Grand Hotel Budapešť), Timothée Chalamet (Daj mi tvoje meno), hollywoodska legenda Meryl Streep, či čerstvá držiteľka Zlatého glóbusu za výkon vo filme Marriage Story z dielne Netflixu a Laura Dern (seriál Big Little Lies, Jurský Park, Star Wars VIII: The Last Jedi).

O scenár a réžiu sa postarala Greta Gerwig s dvomi nomináciami na Oscara za coming-of-age film Lady Bird, ktorý zaznamenal prekvapivý úspech u divákov i kritikov.

Malé ženy (Little Women) uvidíte na plátnach slovenských kín už od 30. januára 2020. Do kinosál ju uvádza distribučná spoločnosť Itafilm

