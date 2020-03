Kvôli týmto novinkám predplatné streamovacích služieb ani nevypnete: Čo v apríli uvedie Netflix či HBO GO?

Karanténne opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu síce zatvorili kiná a nahnali všetkých do svojich domovo, to ale neznamená, že filmové či seriálové novinky nemožno sledovať aj z pohodlia vlastného gauča. Aj napriek tomu, že do kín sa ešte nejaký čas nedostaneme, bude (aj) filmových noviniek na sledovanie skutočne dosť.

V apríli sa síce do kina s najväčšou pravdepodobnosťou ešte nedostaneme, mnohí z nás si však s príchodom karanténnych opatrení zaobstarali niektorú zo známych streamovacích služieb. Tie si, tak ako každý mesiac, aj ten nadchádzajúci pripravili ďalšie množstvo zaujímavých premiérových titulov, ktoré si môžete pozrieť. Vybrali sme to najlepšie, čo by nasledujúci mesiac nemalo vašej pozornosti ujsť na streamovacích službách ako HBO GO, Netflix či Apple TV+.

HBO GO

Streamovaciu službu HBO GO si mnohí obľúbili najmä kvôli tomu, že všetky filmy a seriály, ktoré vo svojej knižnici ponúka, sú plne lokalizované, teda obsahujú buď český dabing alebo minimálne české titulky. Ďalej je to ale aj preto, že kvalita ich pôvodnej produkcie má nastavenú latku naozaj vysoko a z ich dielne vzišlo niekoľko zaujímavých počinov, no a tiež aj preto, že tie najväčšie kinohity nájdete práve u nich.

Z filmových noviniek, ktoré si od apríla budete môcť vychutnať nielen vo vysielaní televíznej stanice HBO, ale aj na ich streamovacej službe, vyberáme najmä tieto štyri:

Vtedy v Hollywoode (Once Upon A Time In Hollywood)

Minuloročný kinohit z dielne Quentina Taratina nominovaný na 10 Oscarov sa po úspešnom ťažení v kinosálach a predajniach s DVD-čkami udomácni s českým dabingom i titulkami aj v našich obývačkách. HBO GO kritikmi ospevovanú snímku vo svojej knižnici uvedie už 1. apríla.

Lego Príbeh 2 (The LEGO Movie 2: The Second Part)

Svojej premiéry na HBO GO sa počas apríla dočká aj obľúbená rodinná animovaná komédia so známymi LEGO postavičkami v hlavných úlohách.

Hrdinovia z Bricksburgu sa v novom akčnom dobrodružstve púšťajú do boja za záchranu svojho milovaného mesta. Tentokrát budú hlavné postavičky čeliť obrovskej hrozbe v podobe nájazdcov LEGO DUPLO z vesmíru, ktorí všetko ničia rýchlejšie, než to obyvatelia mesta stíhajú opravovať. V knižnici HBO GO sa pokračovanie LEGO Príbehu objaví od 12. apríla.

Korisť (Crawl)

Akčný horor Korisť režiséra Alexandra Aju mohli v kinách vidieť aj slovenskí diváci, no mnohých zaujať nestihol. Slabú návštevnosť ale môže teraz snímka dohnať práve na streamovacích službách.

Korisť rozpráva príbeh zasadený do floridského mestečka, ktoré zasiahne hurikán. Hlavná hrdinka a šikovná plavkyňa Haley (hrá ju Kaya Scodelario známa aj vďaka britskému teenagerskému seriálu Skins) však akékoľvek nariadenia úradov o evakuácii ignoruje a vyráža do zatopenej oblasti hľadať svojho strateného otca (hrá ho Barry Pepper). Než ho ale stihne zachárniť, zaútočia na ňu obrovské aligátory, ktoré ju živú naspäť do bezpečia ani za nič nepustia. Film sa v knižnici HBO GO i vo vysielaní stanice objaví už 1. apríla.

Narušiteľ (The Intruder)

V knižnici HBO GO predplatitelia nenájdu len filmy z vysielania HBO, ale aj jeho sesterských staníc ako Cinemax či Cinemax 2. Jedným z filmov, ktoré HBO vo svojej streamovacej službe ponúkne, je napínavá dráma s názvom Narušiteľ.

V nej si mladomanželia kúpia vysnívaný dom v kalifornskom raji Napa Valley. Z dokonalého domova ako stvoreného na založenie rodiny sa ale razom stane dômyselná pasca. Na prvý pohľad podozrivý muž, od ktorého mladomanželia nehnuteľnosť odkúpili, im totiž začne narúšať život. Za rýchlym predajom sa ukrývajú temné úmysly a na každom rohu ich čaká smrť. Dráma Narušiteľ bude dostupná od soboty 4. apríla.

Počas apríla HBO nezabudne ani na seriálových fanúšikov. Okrem nových epizód už zabehnutých seriálov, ponúkne vo svojom vysielaní i v knižnici HBO GO množstvo nových projektov, ktoré ocenia najmä tí, ktorí už všetko dostupné na internetoch videli.

Vraždy detí v Atlante: Stratené deti (Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children)

Prvým seriálom, ktorý rozhodne odporúčame nielen fanúšikom skutočných kriminálnych príbehov, ale aj tým ostatným, je dokumentárny seriál o zmiznutí a vražde dvoch černošských chlapcov, ktoré otriasli celou Atlantou.

5-dielna miniséria mapuje prípad únosu a vrážd najmenej 30 afroamerických detí a mladistvých, ku ktorým došlo v rokoch 1979 až 1981. Vďaka prístupu tvorcov k archívnym materiálom vnáša táto nadčasová sonda do jednej z najtemnejších kapitol amerických dejín celkom nové dôkazy, nakoľko jednotlivé prípady sa dodnes nepodarilo uzavrieť. Stratené deti uvedie HBO od 6. apríla.

Utekaj (Run)

Scenáristka a producentka Vicky Jones nakrútila pre HBO polhodinový komediálny seriál o istej Ruby Richardson (Merritt Wever), ktorej nudný život na predmestí sa obráti hore nohami po správe od bývalej lásky z vysokej školy. Expriateľ ju prinúti všetko zanechať a stretnúť sa s ním v New Yorku. Pred 17 rokmi sa totiž dohodli na tom, že ak jeden z nich napíše správu so slovom UTEKAJ a druhý odpovie to isté, obaja so všetkým okamžite skončia a stretnú sa na Grand Central Station, odkiaľ sa spoločne vydajú na spoločnú cestu naprieč Amerikou. Kto komu ale napísal? A je pravdou, že stará láska nehrdzavie? Komediálny seriál uvedie HBO od pondelka 13. apríla.

Mrs. America

Apríl bude na HBO patriť najmä dobovým minisériám a jednou z nich je aj skutočný príbeh boja za schválenie dodatku k Ústave Spojených štátov amerických o rovnakých právach bez ohľadu na pohlavie, proti ktorému sa sformovalo nečakane silné hnutie odporu na čele s konzervatívnou aktivistkou a niekdajšou kráľovnou krásy Phyllis Schlafly (tú si zahrá oscarová herečka Cate Blanchett).

Seriál nahliadne očami žien tejto éry na jednu z najtvrdších bitiek v kultúrnych vojnách 70. rokov minulého storočia, ktorá navždy zmenila americkú politickú scénu. Premiéra je naplánovaná na štvrtok 16. apríla.

Bludné kruhy (I Know This Much Is True)

V apríli dostane priestor aj dobová 6-dielna dráma z produkcie HBO inšpirovaná populárnym románom Wallyho Lamba z roku 1996. Bludné kruhy predstavia jednovaječné dvojčatá Dominicka a Thomasa Birdseyovcov (oboch si zahrá Mark Ruffalo známy z marveloviek), ktorí sú protagonistami rodinnej ságy sledujúcej paralelné životy na pozadí veľkého príbehu o zrade, obetách a odpustenia v USA v 20. storočí.

Seriál zobrazuje nešťastných bratov v rôznych fázach života a začína v ich súčasnosti, kedy sa obaja dožívajú stredného veku. Vtedy Dominick spomína na dospievanie a aj snahu dostať svojho schizofrenického a paranoidného brata z liečebne. Bludné kruhy uvedie HBO aj na streamovacej službe HBO GO 28. apríla.

Ďalšie zaujímavé seriálové tipy: Zákon gangu: Mayovia (Mayans M.C.) – 1. 4. (dve série – dostupné budú všetky epizódy)

Verte mi (Trust Me) – 1. 4. (2.séria – dostupné budú všetky epizódy)

Čo robíme v temnotách (What Do We Do In the Shadows) – 2. 4. (NOVINKA – dostupné budú všetky epizódy)

Siréna (Siren) – 4. 4. (3. séria)

Dobrý boj (The Good Fight) – 10. 4. (4. séria)

Nesvoja (Insecure) – 13. 4. (4. séria)

Sme tu (We’re Here) – 24. 4. (NOVINKA)

Na muške (Killing Eve) – 27. 4. (3. séria)

Viac o ďalších novinkách na platforme HBO GO nájdete v špeciálnych sekciách priamo na webe. Pre filmové novinky v knižnici klikajte sem, pre tie seriálové zase sem.

Netflix

Najväčšia a najznámejšia spomedzi streamovacích služieb na svete ponúkne opäť stovky hodín nového obsahu nielen v podobe filmov a seriálov, ale aj zaujímavých reality show formátoch. Najväčšiu pozornosť však predplatitelia Netflixu každý mesiac upriamujú práve na seriálovú tvorbu. Čo by vám teda z noviniek počas apríla nemalo uniknúť? Do diára by ste si mali zapísať najmä tieto novinky:

How To Fix a Drug Scandal

Netflix v apríli prinesie okrem hraných, aj niekoľko zaujímavých true-crime dokumentárnych minisérií. Hneď prvý deň v mesiaci aj 4-dielny projekt, ktorý mapuje šokujúce zločiny dvoch zamestnankýň súdneho laboratória, ktoré doslova ochromili celý systém a v právnikoch, úradníkoch aj u tisícok väzňov vzbudia pochybnosti o existencii spravodlivosti. Obľúbená streamovacia služba túto dokumentárnu novinku uvedie 1. apríla pod českým distribučným názvom Skandál ve velkých dávkách.

Coffee & Kareem

V hlavnej úlohe tohto komediálneho seriálu zahviezdia Ed Helms, Betty Gilpin, King Bach a David Alan Grier.

Coffee & Kareem predstaví príbeh nešikovného policajta z Detroitu, ktorý sa spojí so synom svojej priateľky, aby spoločne s ním mohol odhaľovať zločinecké spiknutia naprieč celým mestom. V knižnici na Netflixe si tento seriál budete môcť pozrieť od 3. apríla.

Brews Brothers

Nielen pre milovníkov piva bude určená aj ďalšia komediálna novinka s názvom Brews Brothers. Na začiatok uvidíme 8 dielov po zhruba 30 minút a dej seriálu je pomerne jednoduchý, ale v mnohom istotne zaujímavý.

Sleduje dvoch bratov, ktorí sa síce nemajú moc v láske, no o varení piva vedia snáď všetko, čo sa len vedieť dá. Ak však chcú uspieť, musia sa naučiť nielen všetko o pive, ale aj o tom, ako má správne fungovať ozajstná rodina. Brews Brothers Netflix uvedie 10. apríla.

Outer Banks

V apríli Netflix poteší aj milovníkov teenagerských seriálov. Od 15. apríla bude vk nižnici novinka s názvom Outer Banks, ktorá v desiatich 60-minútových epizódach predstaví príbeh chalana a jeho priateľov, ktorí sa snažia nájsť stratený poklad.

Cooked with Cannabis

Žáner kulinárskych reality shows v apríli okrem obľúbenej Nailed It! doplní aj novinka s názvom Cooked with Cannabis, v ktorej sa budú variť jedlá prevažne z jednej ingrediencie. A ako názov napovedá, tou bude marihuana. Na Netflixe táto reality show štartuje 20. apríla.

Ďalšie zaujímavé tipy na nové série či seriály na Netflixe: Community – 1.4. (6 sérií naraz)

Nailed It! – 4. séria – 1.4. (4. séria)

Money Heist (Part 4) – 3.4. (4. séria)

The Innocence Files – 15. 4. (NOVINKA)

Fauda – 16.4. (3. séria)

#blackAF – 17. 4. (NOVINKA)

Circus of Books – 22. 4. (NOVINKA)

After Life – 24.4. (2. séria)

The Last Kingdom – 26. 4. (4. séria)

Never Have I Ever – 27. 4. (NOVINKA)

Murder to Mercy: The Cyntoia Brown Story – 29. 4. (NOVINKA)

Summertime – 29. 4. (NOVINKA)

Biohackers – 30. 4. (NOVINKA)

The Victim’s Game – 30. 4. (NOVINKA)

Apple TV+

Prvýkrát do nášho pravidelného prehľadu noviniek na streamovacích službách pridávame aj (stále pomerne) novú službu Apple TV+, ktorá si svojich fanúšikov získala aj na Slovensku. Tá síce zatiaľ neprodukuje také množstvo nových projektov ako konkurenčné dve vyššie, čoraz viac sa však do popredia posúva. Na tieto 4 novinky odporúčame smerovať vašu pozornosť počas nadchádzajúceho mesiaca.

Home Before Dark

Mysteriózny seriál Home Before Dark vychádza zo skutočného príbehu len 9-ročnej (!!!) investigatívnej novinárky Hylde Lysiak.

Dej seriálu sa bude točiť okolo mladého dievčaťa, ktoré sa rozhodne vyriešiť temný odložený prípad, ktorý sa každý v jej rodnom meste, vrátane jej vlastného otca, snažil zamiesť pod koberec. Na Apple TV+ sa táto novinka objaví od 3. apríla a manažment jej verí natoľko, že si už rovno objednal aj druhú sériu.

Home

17. apríla sa na Apple TV+ objaví aj pôsobivá dokumentárna séria, ktorá divákom poskytne náhľad na niektoré z najextravagantnejších domovov ľudí z celého sveta.

Defending Jacob

Azda najočakávanejšou novinkou z dielne Apple TV+ je nepochybne miniséria v hlavnej úlohe s Chrisom Evansom (Captain America). Ten sa bude ako otec 14-ročného teenagera snažiť všetkých presvedčiť, že jeho syn nie je vrahom. Apple túto novinku na svojej streamovacej platforme uvedie 24. apríla.

Beastie Boys Story

Okrem seriálov ponúka Apple na svojej novej streamovacej službe aj zaujímavé snímky, vrátane dokumentov. A práve skutočný príbeh známej hip-hopovej skupiny Beastie Boys uvedie od 24. apríla.

Nový dokument, ktorý mal byť uvedený v kinách, no napokon sa tak kvôli aktuálnej koronavírusovej pandémii nestane, odhalí 40-ročnú históriu a priateľstvo známych členov ešte slávnejšieho zoskupenia, navyše na záberoch, ktoré doposiaľ nikto nevidel. Za réžiou tohto dokumentu stojí kamarát zostávajúcich členov Beastie Boys – režisér Spike Jonze, ktorý režíroval klipy nielen im, ale aj skupine R.E.M. či islandskej hudobníčke umelkyni Björk.

A ktorú seriálovú či filmovú novinku si nenecháte ujsť počas apríla vy?