Dokáže zachrániť Zem? NASA sa pripravuje na štart misie, ktorá má odkloniť veľký asteroid

Aj keď momentálne má celý svet obavu z koronavírusu, inžinieri z NASA nezabúdajú na hrozbu, ktorá môže prísť kedykoľvek. Ide o veľký asteroid, ktorý, ak by trafil našu Zem, mohol by spôsobiť globálnu apokalypsu a dokonca zánik života na našej planéte.

Hrozba je to síce malá, avšak nie nereálna. Stačí sa pozrieť ďaleko do minulosti, do obdobia pred 66 miliónmi rokov, keď veľký asteroid narazil do mexického polostrova Yucatán a ukončil éru dinosaurov.

Odklonenie asteroidu

Ako informuje portál Universe Today, NASA v spolupráci s európskou agentúrou ESA pracuje na projekte, ktorý by dokázal odkloniť veľký asteroid a tým zachrániť našu planétu. V rámci misie DART (Double Asteroid Redirection Test) chce 22. júla 2021 vypustiť jedinečnú raketu, ktorá otestuje, či dokáže odkloniť vytipovaný asteroid.

Tým je binárny systém asteroidov Didymos, ktorý tvorí dvojica asteroidov. Jeden z nich má priemer približne 780 metrov, druhý, menší približne 160 metrov. Práve do toho menšieho má smerovať náraz. Treba poznamenať, že ide o test a ani jeden z tejto dvojice nepredstavuje pre Zem žiadne riziko. K nárazu by malo prísť dva mesiace po štarte rakety vo vzdialenosti 11 miliónov kilometrov od Zeme.

Aby sa tam vôbec raketa dostala a dokázala do asteroidu naraziť dostatočnou silou tak, aby prišlo k jeho odkloneniu, potrebujú vedci poriadne silný motor. Tým je výkonný iónový motor novej generácie nazývaný NEXT-C. Ten už prešiel viacerými testami, ktoré otestovali jeho odolnosť v extrémne nízkych teplotách, aké panujú vo vesmíre, či k jeho funkčnosti vo vákuu.

Iónový motor

Iónový motor je zložený z dvoch hlavných častí, a to z pohonnej jednotky a jednotky na spracovanie energie. Je trikrát výkonnejší ako motory na kozmických lodiach NASA DAWN a Deep Space One. Dokáže vytvoriť impulz o sile 17 meganewton sekúnd a ide tak zatiaľ o najvýkonnejší iónový motor, aký bol kedy vyvinutý.

Takéto motory nespaľujú palivo, aj keď používajú pohonnú látku. Hnacou látkou je xenón a celé to funguje na princípe urýchľovania hmoty. V motore sa nachádza mriežka nabitá elektrickým napätím a pri kontakte s ňou sa ióny xenónu vymršťujú von obrovskou rýchlosťou, čo vytvára veľký ťah.

Priebeh misie

V momente, keď raketa misie DART narazí do menšieho asteroidu Didymos, bude celý priebeh zaznamenávať satelit LICIA z talianskej kozmickej agentúry. Ten sa oddelí z DARTu tesne pred nárazom a bude vytvárať fotografie a tiež odoberať úlomky asteroidu.

Vedci predpokladajú, že náraz vytvorí kráter o rozmeroch 20 metrov a zmení obežnú dobu asteroidu o približne polovicu milimetra za sekundu. Táto zmena bude dostatočná na to, aby ju bolo možné následne sledovať zo Zeme.

Aj keď celá akcia bude pre misiu DART osudnou a príde k jej zničeniu, poskytne nám informácie o tom, či je skutočne možné zmeniť dráhu asteroidu, čo môže pre ľudstvo v budúcnosti znamenať otázku života či smrti.