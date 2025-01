Dojímavý moment v Bez servítky dostal všetky ženské diváčky, udrel im priamo na city. Súťažiaci ostali v šoku

V novom roku odštartovala obľúbená kulinárska šou so silnou päticou súťažiacich, ktorí boli vybratí tak, že proti nim diváci nemali šancu protestovať. Proti sebe sa totiž postavili skutoční znalci gastronómie, a tak nemohlo zaznieť, že varia po prvý raz, ako sa to už v tejto šou v minulosti pri iných súťažiacich stalo.

Nové epizódy TV JOJ avizovala hneď na začiatku roka, pričom dostala nie práve pozitívnu odozvu. Komentáre napríklad zneli: „Viete čo, ak to má byť ako vlani, tak sa ani nevracajte.“ alebo „Dúfam, že v novom roku režiséra trochu osvietilo a bude sa to dať pozerať!“ Ako sa však ukázalo, tieto sťažnosti a prosby boli vypočuté, keďže hneď prvá tohtoročná pätica divákom sadla a na kritiku rýchlo zabudli.

Okrem dobrého jedla aj dojímavý moment

„Najbližšie dni nás bude sprevádzať zaujímavá zostava vrátane troch kuchárov, pizzéra a vedúcej mäsiarstva,“ predstavila televízia tohtotýždňovú zostavu v príspevku. Medzi súťažiacimi pritom nechýba ani kuchár, ktorý pracoval v známej svetovej michelinskej reštaurácii. Konkurencia je tak skutočne silná.

Nebol to však Dávid, kto si získal srdcia divákov, ale jeho súper Miro. Ten sa totiž rozcítil a potom, ako ho premohli emócie pri jeho stola, postavil sa a na chvíľu odišiel. Jeho súperi ostali v šoku a nechápali, čo sa stalo, až kým sa hostiteľ nevrátil so slzami v očiach a s vysvetlením, ktoré mnohých chytilo za srdce.

Miro sa rozhodol ostatným súťažiacim darovať anjelikov pre šťastie. On sám pritom tiež takéhoto anjela má, no nie ako sošku, ale osobu, ktorá spravila jeho život lepším. Nie tak div, že sa mu do očí tisli slzy, keď si na to spomenul.

Jeho emotívne priznanie, ako aj rozcítenie priamo pred kamerami, samozrejme, neostalo bez reakcií divákov. V tomto prípade však prevládali reakcie ženského publika, ktoré jeho slová aj odvaha plakať chytili za srdce.

V komentároch sa pritom objavili aj negatívne reakcie, najmä od mužov, ako napríklad „Ach, bože, trápne.“ alebo „To len liečiť asi, trápne.“ Pri každom takomto komentári sa však nazbieralo množstvo žien, ktoré sa rozhodli Mira zastať. Ženy totiž túto scénu vnímali úplne inak.

„Len chlap, ktorý dokáže aj plakať, je chlap, ktorý má srdce na pravom mieste!!!“ skonštatovala diváčka. „Aj chlapi plačú! Už sa za to, prosím, nehanbite,“ odkázala druhá. Tretia zas píše: „Veľmi s ním cítim. Veľmi citlivý pokorný muž. Držím mu palce.“

Samozrejme, našli sa aj muži, ktorí sa s Mirom stotožnili a vyjadrili mu slová podpory. „Keď som to videl, plakal som s ním. Som dosť citlivý muž a nehanbím sa za to,“ priznal divák. Ďalší zas odkázal: „S každým z nás sa osud pohrá. Len s každým ináč. Miro je starý dobrák!“