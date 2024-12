Vianoce u Nely Pociskovej vyzerajú inak ako u ostatných. Touto vecou sa vymykajú štandardu

Ak by ste nahliadli do domu talentovanej herečky a speváčky v Ivanke pri Dunaji, kde žije so svojím manželom a dvoma rozkošnými deťmi vo vianočnom období, udrel by vám do očí jeden podstatný detail. Práve tým sa totiž slávna rodinka odlišuje od množstva iných domácností. Na vine je nevšedný interiér domu, ktorým Nelin dom vyniká.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na magické čaro Vianoc nedá dopustiť ani jedna z najznámejších herečiek – Nela Pocisková, ktoré s ňou zdieľa herec a manžel Filip Tůma. Doma im pobehujú synček Hektor a dcéra Lianka, ktorí si užívajú sviatky detským spôsobom. Aj to pridáva na vianočnej atmosfére, predsa len, vidieť rozžiarené detské oči pri pohľade na vianočnú výzdobu, darčeky a stromček, je na nezaplatenie.

Bez pomoci by to nešlo

Práve vianočný stromček je každý rok neodmysliteľnou súčasťou aj u nich v dome na predmestí Bratislavy. Ten však vyzerá inak ako u väčšiny ľudí. Neline a Filipove ruky nestačia na jeho inštaláciu. Na pomoc si zakaždým musia privolať svojho suseda, ako povedala speváčka pre Báječnú ženu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @pociskova.nela



„Na Vianoce máme vo vnútri vždy živý stromček. A tým, že máme doma v obývačke vysoké stropy, zmestí sa nám do nej naozaj veľký strom. Je taký, že s ním musí Filipovi pri jeho prenose pomáhať aj sused, lebo inak ho sám nevie preniesť a nainštalovať,“ povedala speváčka, ktorá sa už čoskoro prihovorí svojim fanúšikom z pódia, keďže aktuálne sa pripravuje na svoje miniturné.

Stačí jej neozdobený stromček