Do sveta Harryho Pottera prichádza prvá transrodová postava: Nová hra je však kritizovaná kvôli Rowlingovej

Prvá transrodová postava bude súčasťou dlho očakávanej hry zo sveta Harryho Pottera Hogwarts Legacy, ktorá už o niekoľko dní uzrie svetlo sveta, píše UNILAD. Niektorí si ju však kvôli transfóbnym vyjadreniam J. K. Rowlingovej odmietajú kúpiť. To by mohol zmeniť tento odvážny čin.

Kým sú niektorí ľudia nadšení z toho, že hra bude rozmanitá, ďalší si myslia, že je to iba krok, ktorý má odviesť pozornosť od kauzy autorky Harryho Pottera J. K. Rowlingovej, ktorá svojimi názormi spôsobila množstvo rozruchu. Kvôli svojim tweetom čelila obvineniam z transfóbie a znepriatelila si množstvo fanúšikov Harryho Pottera. A to natoľko, že ju už nechcú podporovať, ani keď ide o hru, ktorú by si inak možno radi zahrali.

Ako vysvetľuje Entertainment Weekly, spomínaná transrodová postava nesie meno Sirona Ryan a je majiteľkou obľúbenej krčmy Tri metly. Vyplýva to z jednej z replík, v ktorej spomína, že jej starému známemu chvíľu trvalo, kým si uvedomil, že je čarodejnicou a nie čarodejníkom.

Keďže časť zisku z hry má putovať na konto Rowlingovej, na Twitteri sa objavili reakcie ľudí, ktorí si už iba z princípu hru odmietajú kúpiť. Či zakomponovanie tejto postavy zmení ich názor, je otázne.

On one hand, you have people boycotting Hogwarts Legacy saying that if you play it you’re a transphobe and on the other hand you have people bitching that the game has trans characters and representation. Then there’s me just trying to enjoy a game for the sake of it being a game

— Jalen (@_sparkzz) February 7, 2023