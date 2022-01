J.K. Rowlingová čelí ďalším následkom výrokov proti trans komunite. Anglická škola vyradila jej meno

Nie je to prvý prípad, kedy autorka slávneho príbehu Harry Potter čelila podobným obvineniam.

Ako uvádza portál BBC, stredná škola, ktorá pomenovala dom po autorke JK Rowlingovej, ho premenovala na základe jej „komentárov a názorov na trans ľudí“.

Boswellova škola v Chelmsforde (Essex, Anglicko), ktorá funguje ako akadémia pre 11-18 ročných študentov s vysokým hodnotením na Good od Ofsted, uviedla, že názory autorky Harryho Pottera sa nezhodujú s názormi školy. Školské spravodajstvo doplnilo, že tento krok bol podmienený požiadavkami zo strany študentov i zamestnancov.

Zmena bola v školstvom spravodajstve odhalená už v júli 2021, ale do povedomia širšej verejnosti ju dostal až príbeh denníku Mail Online.

V školskom plátku sa uvádza, že “názory autorky na túto otázku nie sú v súlade s našou školskou politikou a hodnotami – naša škola je miesto, kde môžu ľudia fungovať slobodne.” Dodáva, že školské “domy” či skupiny sú reprezentované šiestimi vplyvnými osobnosťami Británie, ktoré vynikajú vo svojom odbore.

Plátok dodal: “Na základe mnohých žiadostí od študentov i zamestnancov však prehodnocujeme názov nášho červeného domu “Rowling”. Je to tak pre komentáre a názory J.K. Rowlingovej na trans komunitu.”

Rowlingová čelila viacerým obvineniam pre jej tvrdenia, ktoré mali vystupovať proti trans komunite. Autorka sa v minulosti vyjadrila na tému pohlaví, pričom na sociálnej sieti Twitter napísala: “Ak by pohlavie nebolo skutočné, neexistovala by príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Ak pohlavie nie je reálne, denná reality života žien z celého sveta zmizne. Poznám a milujem trans ľudí, ale odstránenie konceptu pohlavia znemožní schopnosť zmysluplne diskutovať o životoch mnohých ľudí.”

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.

