Diváci sú nadšení: Obľúbená šou dostane ďalšiu sériu. STVR valcuje sledovanosťou Markízu aj Jojku

Slovenskej televízii a rozhlasu (STVR) sa túto jeseň opäť darí v nedeľnom večernom čase. Šou Pečie celé Slovensko zabáva a inšpiruje mnohých Slovákov už štvrtou sériou. Tá síce ešte neskončila, no STVR už potvrdila, že sa jej diváci dočkajú aj na jeseň 2025. Má ešte lepšiu sledovanosť ako pred rokom.

Aktuálne vysielaná séria šou Pečie celé Slovensko sa teší u divákov vysokej sledovanosti, ako píše portál Medialne.sk, epizódy prekonávajú 500-tisícovú hranicu veľkosti publika. Relácia je zároveň najsledovanejšou na Slovensku.

Zverejnili dotazník pre nových súťažiacich

Aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo STVR potešila divákov s predstihom a ohlásila, že sa dočkajú piatej série. Slováci sa do nej môžu prihlásiť už teraz, stačí vyplniť dotazník na webstránke telerozhlasu.

„Prihláste sa do 5. série aj vy! Ak zbožňujete pečenie, chcete sa v ňom stále zlepšovať a máte viac ako 15 rokov, neváhajte a vyplňte náš dotazník,“ láka STVR do relácie Pečie celé Slovensko nových súťažiacich. Ak si na to trúfate, vyskúšajte to a možno si na kasting zavolajú práve vás.

Ako pripomína Medialne.sk, „Pečie celé Slovensko vychádza z formátu The Great Bake Off vytvoreného Love Production a licencovaného BBC Studios distribution.“ Šou sa teší obľube vo viac ako 30 krajinách sveta.