Diváci reagujú na nečakaný zvrat v Mame na prenájom. Odhalili sa rovno dve tajomstvá, jedna z postáv poriadne prekvapila

Diváci sa už niekoľko mesiacov sťažujú na to, že tvorcovia obľúbeného rodinného seriálu pokazili jednu z postáv. S každou ďalšou epizódou dúfali, že si Beáta uvedomí, že to čo robí, je nesprávne, no nestalo sa tak.

Záver tretej série Mamy na prenájom so sebou priniesol zvrat v podobe Beátinej aféry a hoci to v poslednej epizóde vyzeralo, že sa pokúsi zachrániť svoje manželstvo s Edom, opak sa stal pravdou. Diváci tak v štvrtej sérii sledujú, ako Beáta žije v jednej domácnosti s Petrom, jej milencom, ktorého nakoniec uprednostnila pred svojím manželom.

Takúto reakciu od neho nečakali

Hneď na začiatku novej série navrhla Beáta Petrovi, aby sa k nej nasťahoval a on súhlasil. V tomto bode však Beáta skrývala pred svojimi dvoma osudovými mužmi tajomstvá, ktoré až teraz konečne vyplávali na povrch. Edovi totiž nepovedala, že sa k nej Peter nasťahoval a Peter zas nevedel, že nájom za garsónku platí Edo.

Tajomstvá však netrvajú večne a aj tieto sa konečne prevalili. V 13. epizóde totiž Beáta Petrovi prezradí, že je to Edo, kto im platí nájom. Jeho reakcia však divákov veľmi nemilo zaskočila.

„Edo to robí dobrovoľne. Robí to aj pre Zuzku. Ja v tom nevidím nič zlé,“ zareagoval Peter na túto informáciu. Beáta sa ho hneď spýtala, či mu nevadí, že platí nájom za neho a aj na to mal Peter odpoveď. Povedal jej: „Ale tak platil by ho tak či tak. Nechápem, v čom je problém.“

Beátu táto jeho ľahostajná odpoveď nahnevala a povedala mu, že by mali nájsť riešenie, ktoré bude fér a že by mali nájom platiť oni. Peter jej preto sľúbil, že to celé vyrieši. Táto jeho odpoveď však už divákov nezaujímala, keďže sa hneď zamerali na jeho predošlé tvrdenie.

Diváci sa tešia

„Ten Peter sa vyfarbil, je to lúzer a Beáta tiež, ale konečne pochopila, že tam býva zadarmo s milencom a Edo jej platí bývanie,“ reagovala diváčka v komentároch. Ďalšia hneď súhlasila: „To je ale lúzer. A Beáta tiež, keby jej to Zuzana nevytmaví, tak jej to ani nenapadne, že to nie je ok.“

„Však Beátka za chvíľu dôjde na to, čo je zač ten Peter a určite oľutuje, že nechala Eda,“ pridala sa tretia.

Ako však naznačuje ukážka na 14. epizódu, Peter sa predsa len rozhodne situáciu vyriešiť. Ide totiž za Edom, aby sa s ním dohodol na platení nájmu. Tým však odhalí aj druhé Beátino tajomstvo a Edo sa tak konečne dozvedá, že Peter a Beáta žijú spolu, a tak neplatil nájom len za ňu. Z celej situácie tak nakoniec ostáva najhoršia Beáta, ktorá klamala obom mužom svojho života.

Ona však za všetko viní Petra, keďže sa rozhodol situáciu riešiť poza jej chrbát, pričom to bola ona, kto mu hovoril, že by malo byť platenie nájmu spravodlivé a nemalo by to byť na Edovi. Vyzerá to teda tak, že sa dej seriálu ešte poriadne zamotá a diváci sa majú na čo tešiť.