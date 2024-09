Niečo také sa v Televíznych novinách ešte nestalo. Moderátorka ledva zadržala smiech a hneď pochopíte prečo

Niekedy môžu veci fungovať roky a byť vyšperkované do dokonalosti, no rozhodne náhoda. Môže sa tak stať, že len malá chybička vytvorí situáciu, ktorej sa všetci musia rýchlo prispôsobiť a tu sa ukáže, či dokážu zachovať profesionálnu tvár.

Hoci sú ľudia zvyknutí sledovať bizarné situácie najmä v reality šou ako Farma či Love Island, tentoraz mali o poriadny šok postarané aj počas Televíznych novín. Nastal totiž moment, kedy mali problém s kamerou a divákom sa tak na chvíľu naskytol naozaj vtipný pohľad.

Spadla kamera

Hoci nič neprekoná moment, kedy Peter Varinský odkázal divákom, aby večer sledovali film Harry Potter a rezeň z Azkabanu, ukázalo sa, že nevšedné situácie môžu nastať v Televíznych novinách aj bez jeho pričinenia. Moderátorka Ivana Zuzelková bola totiž postavená pred výzvu, keď náhle spadla kamera a ona musela udržať profesionálny výraz.

To sa jej aj podarilo a Zuzelková neukázala ani náznak smiechu, hoci ako priznala neskôr na Instagrame, nemala ďaleko od toho, aby vybuchla v smiech. „Dnes to bolo teda určite neveselé vysielanie, ale v momente padajúcej kamery bolo náročné sa nerozosmiať,“ napísala do popisu k videu.