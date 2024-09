Prvé epizódy novej Mamy na prenájom vyvolali zmiešané reakcie. Táto vec divákov poriadne nahnevala

Seriálová jeseň je v plnom prúde a obľúbené seriály započali sezónu nových epizód. Niektoré úvodné epizódy u divákov hneď zabodovali, iné zas vyvolali zmiešané reakcie. V prípade Mamy na prenájom platí oboje.

Podľa reakcií na prvú epizódu novej série Mamy na prenájom je jasné, že tvorcovia u divákov hneď zabodovali. Všetci totiž písali k otázke, ako sa im začiatok páčil, slová chvály a nešetrili pozitívnymi recenziami. Napriek tomu sa stále našla zápletka, ktorá im prekáža a tiež postava, ktorú túto sériu ľutujú.

Ju neznášajú a jeho zas ľutujú

Diváci zhodnotili prvú epizódu ako super, výbornú, zaujímavú, či dokonca perfektnú. „Úžasné, zatiaľ najlepší začiatok,“ stálo v jednom z komentárov. „Najlepší seriál a skvelá séria, teším sa na ďalšiu časť,“ znel zas iný.

Jedna vec však divákov pobúrila, pričom tieto negatívne pocity prechovávajú už od minulej série. „Celý seriál je fajn, iba jedna vec mi nesedí, rozchod Eda a Beáty,“ zhodnotil divák. S výčitkami voči rozhodnutiu Beáty zároveň prišla ľútosť voči Edovi. „Super, ale chudák dedo Edo,“ napísala fanúšička seriálu.

„Čím skôr dajte dokopy tú Beátu, lebo sa na to nedá pozerať. Mal to byť oddychový rodinný seriál a len strácam nervy,“ odkázala diváčka v komentároch.

„Tá Beáta nie je normálna. Viem, že je to seriál, ale lezie mi to na nervy. Keby nemala dieťa tak…“ pridala sa ďalšia. Iný divák zas skonštatoval: „Toto niečo strašné. Edo platí garsónku pre ňu a jej dcéru a on dostane naopak rozvodové papiere namiesto vďaky, že ich nenechal na ulici.“

Nebol pritom jediný, kto poukázal na tento paradox. „Najväčšia irónia, že Edo jej platí nájom za garsónku, kde si chce ona nasťahovať chlapa, s ktorým ho podvádzala,“ zhodnotila fanúšička seriálu.