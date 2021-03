Diváci ich roky milovali a skončili sklamaním. Najlepšie seriály, ktorých posledné série sú nenávidené

Čím je seriál kvalitnejší, tým si ľudia na jeho štandard skôr zvyknú. Problém nastane, keď si obľúbime niektoré postavy a v priebehu času sa začnú správať inak alebo dostávať do iných situácií, než by sa nám páčilo. Pri niektorých seriáloch je však postupom jednotlivých sérií ústup kvality značne citeľný. Týka sa to aj týchto obľúbených projektov.

Dnes sme sa pozreli na obľúbené seriály, ktoré diváci po celom svete milujú. S pribúdajúcimi sériami však strácali na kvalite natoľko, že v niektorých prípadoch ich zakončenie dokázalo divákov doslova nahnevať.

Hra o tróny / Game of Thrones (2011-2019)

ČSFD: 91 %

IMDb: 9,3/10

Game of Thrones patrí nepochybne medzi jeden z najlepších seriálov vôbec. Od roku 2011 si získal fanúšikov z celého sveta, ktorí ho milovali. V roku 2019 sme všetci sedeli napäto pred obrazovkami HBO a čakali veľkolepé rozuzlenie, pri ktorom konečne zistíme, kto zasadne na Železný trón.

Čakalo na nás však prekvapenie. Samotný záver mnohých nielenže neuspokojil, ale dokonca naštval. Vznikla aj petícia za prerobenie poslednej ôsmej série, ktorá vyzbierala takmer dva milióny podpisov. Išlo však iba o zbožné prianie fanúšikov, ktorí sa museli zmieriť s pôvodným koncom.

Dôvodom nespokojnosti bol zrejme aj fakt, že prvé série vznikali priamo podľa knižnej predlohy George R.R. Martina. Knižný príbeh však nie je dodnes ukončený, a preto pri nakrúcaní museli tvorcovia improvizovať a pokračovať v jeho príbehu. To sa však odzrkadlilo aj na posledných sériách, ktoré sa častokrát stali terčom kritiky.

Ako som spoznal vašu mamu / How I Met Your Mother (2005-2014)

ČSFD: 84 %

IMDb: 8,3/10

Hlavnou premisou seriálu Ako som spoznal vašu mamu bola otázka, kto sa napokon stane Tedovou vyvolenou, s ktorou strávi zvyšok svojho života. Posledná séria, predovšetkým posledné časti, však priniesli množstvo prekvapení, ktoré diváci síce nečakali, no ani ich neuspokojili.

Množstvo fanúšikov zostalo po skončení sklamaných. V tomto prípade však nehodnotíme celú sériu, seriál si totiž udržal vysoký štandard až do posledných minút. Na internete sa napokon objavil aj alternatívny koniec seriálu, ktorý uspokojil kritikov toho pôvodného.

13 Reasons Why (2017-2020)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,6/10

Prvá séria 13 Reasons Why zaujala množstvo divákov. Bola nakrútená zaujímavým spôsobom a niesla aj dôležité témy a posolstvá, aktuálne pre dnešnú spoločnosť. Ako však sérií pribúdalo, verných divákov ubúdalo a rovnako klesala aj kvalita tohto seriálového počinu.

Celkovo má síce seriál hodnotenie na ČSFD 80 %, zásluhu by sme však pripisovali predovšetkým prvej, maximálne druhej sérii. Okrem nich vznikli ďalšie dve série, ktoré sa netešili úspechu, ani obľube. Posledná štvrtá séria má od divákov na databáze hodnotenie iba 51 %.

Ak patríte medzi skalných divákov, ktorí vydržali až do konca, určite ste neboli nadšení. 13 Reasons Why je dôkazom toho, že niekedy jedna séria úplne stačí a menej môže znamenať viac.

Dva a pol chlapa / Two and a Half Men (2003-2015)

Dvanásť sérií sitkomu Dva a pol chlapa sa dá rozdeliť na dve etapy. S Charliem Sheenom v hlavnej úlohe a bez neho. Niektorí diváci Ashtona Kutchera ako jeho nástupcu prijali, je však namieste uznať, že posledné série kvalitatívne s tými prvými nemožno porovnávať.

V tomto prípade bol však pre divákov najväčším šokom samotný koniec, ktorý ani nepobavil, ani nesplnil svoj účel a biedne ukončil dlhé roky vysielania obľúbeného seriálu. Ak ste ho videli, sme si istí, že sa vám posledná scéna uchovala v pamäti.

Nezvestní / Lost (2004-2010)

ČSFD: 75 %

IMDb: 8,3/10

Seriál Nezvestní nastolil svojimi prvými sezónami latku poriadne vysoko. Bolo iba otázkou času, kedy ich kvalita začne klesať. Za tento prelom sa dá považovať štvrtá séria, počas ktorej začal seriál strácať svoje tempo.

Napriek tomu si fanúšikov udržal až do konca, a aj keď posledná séria sama o sebe nemá príliš negatívne hodnotenia, divákov veľmi neuspokojila.

Dexter (2006-2013)

ČSFD: 88 %

IMDb: 8,6/10

Dexter je ďalším príkladom seriálu, ktorý dokazuje, že napĺňať nastavené vysoké kvality a uspokojovať divákov sa navždy nedá. A už vôbec nie v prípade, že má seriál celých osem sérií.

V tomto prípade čakalo na divákov sklamanie aj v samotnej poslednej časti, ktorá neuzavrela príbeh hlavného hrdinu tak, ako možno diváci očakávali. Nebudeme prezrádzať detaily, ak ste Dextera sledovali, určite ste mali iné očakávania.

True Blood (2008-2014)

ČSFD: 71 %

IMDb: 7,8/10

True Blood si dlhé roky držal vysokú úroveň. To však neplatí o jeho poslednej siedmej sérii. Objavili sa v nej nové postavy, ktorých príbehy častokrát nedávali zmysel alebo sa nestihli naplno rozohrať. Rovnako dejové línie hlavných postáv boli uzatvorené skutočne nečakane. V tomto prípade to však nepôsobilo dobre.

Či už tvorcovia chceli silene priniesť iba prekvapenie na záver alebo vymyslieť niečo originálne, ani v tomto prípade im to úplne nevyšlo.

Upírske denníky / The Vampire Diaries (2009-2017)

ČSFD: 65 %

IMDb: 7,7/10

Seriál s upírskou tematikou si svojho času získal verných divákov, ktorí boli zvedaví, ako dopadne “súboj” dvoch bratov o srdce ich milovaného dievčaťa. Kto by však spočiatku predpokladal, že Upírske denníky sa budú na tejto sláve živiť celých osem rokov?

V priebehu nich ich opustila hlavná hrdinka, tvorcovia sa však nevzdávali a pridali nové postavy. V určitom momente to však prepískli. Napokon bol seriál “narýchlo” ukončený a tieto faktory značne oslabujú kvalitu posledných sérií.