Diváci Dunaja, k vašim službám majú teóriu, ktorá mnohých poteší. Týka sa návratu obľúbenej postavy

Postavy v Dunaji, k vašim službám sa neustále menia. Nové prichádzajú a pôvodné zas odchádzajú, niektoré však nie nastálo. Napríklad, v deviatej sérii sa opäť vrátil Matúš a znova sa rozbehla jeho dejová linka so Šarlotou. Teraz si však diváci myslia, že sa vráti ešte jeden milostný objekt.

Článok pokračuje pod videom ↓

Deviata séria Dunaja, k vašim službám je plná milostných zápletiek, ako sme spomínali v článku. Niektoré sa divákom pozdávajú, nad inými zas nechápavo krútia hlavou. Napríklad sa im nepáči, že sa dej opäť točí okolo Šarloty a Matúša, pričom mnohým pripadá práve Matúšova postava otravná. Zdá sa však, že by do seriálu mohol pribudnúť ešte jeden pár, ktorý zamieša kartami.

Bude toto jeho návrat?

Najnovšia ukážka ukázala Helgu u lekárky, pričom sa snaží zistiť, že je tehotná. Diváci si nemyslia, že je to náhoda a opäť si spomenuli na zápletku v predošlých sériách, kedy sa riešilo, či nie je Walter Klaus neplodný. Dlho sa totiž nevedelo, či jeho dcéra je vôbec jeho a takisto si chvíľu myslel, že malý Janko je jeho syn.

Teraz, keď sa zdá, že by mohla byť Helga tehotná, ľudia si myslia, že jej dieťa nie je Walterovo, ale otehotnela v Berlíne, kam bola odpratať svoju sestru Lenu.

„To Helga je zase tehotná? Tak potom Walter nebude asi neplodný,“ komentovala diváčka ukážku, čím spustila diskusiu o tom, či bude toto dieťa Walterovo. „Bola v Nemecku,“ vyzdvihla tento detail ďalšia, čím upozornila na to, že je šanca, že otcom je niekto iný. Mnohí si pritom myslia, že vedia, kto to je.

„Žeby sa v Berlíne stretla s Ludwigom?“ navrhla tretia. Štvrtá rovno pospájala súvislosti a napísala: „Bola v Nemecku odprevadiť Lenu a stretla tam Ludwiga, ktorý sa vrátil z frontu!“

„Stále sa spomína návrat Ludwiga do seriálu… tak sa to dá kadejako konšpiračne pospájať,“ špekuluje zas iná. Samotný Marek Fašiang, ktorý stvárňuje Ludwiga, totiž koncom minulého roka prezradil, že sa opäť vracia do seriálu, hoci ho tam diváci neuvidia hneď, ako sme spomínali v článku.