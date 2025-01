V Dunaji, k vašim službám vznikajú nové i staronové páry. Nie všetkým však diváci fandia, nad jedným krútia hlavou

O drámu v láske túto sériu naozaj nie je núdza. S novými postavami prišli aj nové príležitosti na vzťahy, no nie všetky sú favoritmi divákov. Napríklad, ľúbostný trojuholník medzi Marínou, Alenkou a Milanom, ktorý týmto tempom opäť rozbije vzťah medzi sestrami, ktorý bol nalomený už minulú sériu. Táto trojica však nie je jedinou komplikovanou zápletkou v deviatej sérii.

Adam Bardy sa v novej sérii odpremiéroval vo veľkom štýle. Zastavil totiž Kláru predtým, aby zastrelila Waltera Klausa. Avšak namiesto toho, aby ju udal, nechal ju ísť a neskôr sa rozhodol zabojovať o jej priazeň. Nebojuje však poctivo a snaženie o Kláru vzal ako hru. Stavil sa totiž s Walterom Klausom, že ju skrotí.

Viacero nových párov

„V 9. sérii sa nám tuším začínajú rysovať nové páry. Magda a Laco Koptík… tí sú celkom zlatí. Zdá sa, že Magduška si konečne našla niekoho, kto sa k nej lepšie hodí ako Vilo – ten bol pre ňu fakt pristarý. Klára a Lukáš (A. Bardy) zatiaľ hrajú celkom zábavný slovný ping-pong. Veľmi osviežujúce,“ skonštatovala diváčka v príspevku.

Zdá sa, že mnohým fanúšikom sa páči kvitnúci vzťah medzi Magdou a Lacom, ktorý síce nečakali, no rozhodne nie sú proti. Lásku v tejto sérii navyše nájde aj Tereza, ako sme vás informovali v článku. Túto informáciu o nej prezradila herečka, ktorá ju stvárňuje a zatiaľ je otázne, či hovorila o mladom boxerovi s prezývkou Šťuka, alebo ju zaujme aj niekto iný.

Nevznikajú pritom len nové páry, ale do centra pozornosti sa vrátil aj jeden staronový. Šarlota totiž v kabarete narazila na Matúša, pričom šlo o prekvapivé stretnutie nielen pre ňu, ale tiež pre divákov. Tí si totiž mysleli, že sa už s Matúšovou postavou rozlúčili, no ukázalo sa, že sa mýlili. Deviata séria sa tak točí ohľadom viacerých párov, hoci niekedy len potenciálnych, a nie všetci diváci sú z toho nadšení.

„Šarlota a Matúš, to už je príliš nie? Fakt nech z toho nerobia telenovelu. Potom Klára s obchodníkom, ďalej Magda s Lacom. Dosť často ukazujú tieto páriky,“ vyjadrila svoj názor ďalšia diváčka a ako sa ukázalo, mnohí s ňou súhlasili.

„Šarlota s Matúšom sú veľa. Keby mňa niekto v kuse otravuje ako on ju, asi by som nebola spokojná,“ zareagovala diváčka. Druhá zas píše: „Hej, je otravný. A nemôžem si pomôcť, mne je straaaašne nesympatický.“ Tretia súhlasí tiež: „Presne to som vravela večer pri tej poslednej scéne, že jej nedá pokoja žic.“

Diváci však dobre vedia, že v tomto seriáli sa nič nedeje len tak náhodou a objavil sa aj komentár: „Všetky tri páry budú mať nejakú úlohu – určite.“