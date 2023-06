Desivé praskanie sa v ponorke ozývalo už pred 4 rokmi: Toto údajne podpísali pasažieri predtým, ako nastúpili na palubu

Ponorka Titan sa ovládala herným ovládačom a k istým zlyhaniam došlo už pri prechádzajúcich ponoroch. Navyše, ponorka nespĺňala potrebné bezpečnostné štandardy. Vyvstáva preto otázka, či výlety, za ktoré si Rush účtoval nemalé sumy, vôbec boli legálne.

Praskanie vyvolalo obavy už pred niekoľkými rokmi

Podľa mnohých bolo ponáranie sa k vraku Titanicu v ponorke Titan riskantné a bolo len otázkou času, kedy dôjde ku katastrofe. Táto tragická udalosť vyvolala otázky o materiáloch použitých na stavbu plavidla, o zodpovednosti, ktorej môže spoločnosť OceanGate čeliť, a o tom, aké bezpečnostné varovania zrejme generálny riaditeľ spoločnosti Stockton Rush, jeden z cestujúcich na palube, zamietol pod koberec, píše web Insider.

Karl Stanley, expert na ponorky a priateľ Stocktona Rusha, podľa e-mailov, ktoré získal portál Insider, povedal výkonnému riaditeľovi spoločnosti OceanGate, že platiaci cestujúci by mohli spanikáriť, ak by počuli rovnaké zvuky praskania, aké počul pri ponore v Titane on v roku 2019. Rush a jeho spoločnosť sa tak už pred časom dostali pod drobnohľad, pretože zjavne ignorovali bezpečnostné varovania iných odborníkov z odvetvia vrátane Stanleyho.

Z emailov medzi Rushom a Stanleym vyplýva, že sa v roku 2019 ponárali v okolí Bahám. Stanleyho vtedy zvuky skutočne vydesili. V jednom z mailov napísal, že sa obáva o pevnosť trupu. Vyjadril sa, že ponorka podľa neho potrebuje oveľa viac testov predtým, než začne uvažovať o braní platiacich turistov na palubu.

So žalobou zrejme neuspejú

„Ako mentálne cvičenie predpokladajme, že na základe monitorovania zvukov, ktoré trup vydáva, môžeš včas zistiť, že systém zlyhá, a tiež predpokladajme, že všetci klienti budú v poriadku s takými zvukmi, aké sme počuli, a prijmú tvoje vysvetlenia a budú schopní potlačiť pocit paniky, ktorý vznikne, keď počujú lámavé zvuky kilometre pod vodou. Myslíš si, že celý systém je dostatočne vyladený, chyby sú odstránené, že máš reálnu šancu na 3 po sebe nasledujúce ponory bez straty hlavných systémov? Ešte nie si tak ďaleko,„ napísal Stanley v správe Rushovi.

Rush na mail neodpovedal ihneď. V súčasnosti nie je známe, či desivé zvuky počas ponoru počula aj pätica pasažierov, ktorá na palube Titanu napokon zahynula. Bolo teda to, čo Rush robil, vôbec legálne? Podľa jedného z právnych expertov, ak sa pozostalí rozhodnú podať žalobu, nemusia uspieť, informuje LADbible.

Predpokladá sa, že všetci cestujúci okrem Rusha podpísali rozsiahle vyhlásenia, v ktorých boli informovaní o experimentálnej povahe plavidla. Zároveň podpísali súhlas s tým, že v prípade akéhokoľvek incidentu spoločnosť OceanGate za poranenia, emocionálnu traumu či prípadné úmrtia nenesie žiadnu zodpovednosť. Právnici si preto myslia, že pasažieri vedeli, do čoho idú, boli si vedomí rizík, následkom čoho žaloba zrejme neobstojí.

Rodiny by so žalobou uspeli jedine v prípade, ak by mali dôkazy o tom, že Rush konal neuvážene, zámerne pasažierov ohrozil a došlo k podvodu. Aj tu je však úspech otázny vzhľadom na to, že na palube bol aj samotný Rush. Ak by chcel pasažierov oklamať a svojej ponorke by neveril, nenastúpil by do nej.