Behá z nej mráz po tele: Toto bola posledná správa, ktorá odišla z ponorky Titan krátko pred implóziou

Osud ponorky Titan sledoval vari celý svet. Žiaľ, výprava mala tragický koniec a 5 ľudí prišlo o život. Nové informácie odhalili, aké boli posledné slová posádky predtým, ako došlo k implózii.

Všetko je v poriadku

Ako informuje The Guardian, rekonštrukcia prípadu ukázala, že posledné slová posádky na palube Titanu zneli „all good here“, čo v preklade znamená, že všetko je v poriadku. V súčasnosti prebieha dvojtýždňový vyšetrovací proces, ktorého cieľom je odhaliť presné príčiny implózie ponorky. Jeho súčasťou je aj animácia, ktorá bola predstavená v pondelok.

Pasažieri ponorky s posádkou sprevádzajúcej lode Polar Prince komunikovali za pomoci textových správ. Posádka stratila kontakt po výmene správ o tom, v akej hĺbke sa klesajúca ponorka práve nachádza. Z lode odišlo niekoľko správ s otázkou, či posádka Titanu ešte stále vidí loď na palubnom displeji. Posledná správa, ktorá z Titanu prišla, znela, že je všetko v poriadku. Definitívne došlo k strate kontaktu dve hodiny potom, ako sa ponorka dostala pod hladinu.

K implózii Titanu došlo 18. júna 2023. Tragický incident spustil celosvetovú diskusiu o budúcnosti súkromného podmorského prieskumu. Vyšetrovanie ukázalo, že medzi rokmi 2022 až 2023 stála ponorka 7 mesiacov v skladisku a bola vystavená poveternostným vplyvom. Konštrukcia ponorky, ktorá bola navyše netradičná, tiež nebola preskúmaná treťou stranou, ako býva štandardom.

Rush na ľudí vyvíjal nátlak

Prvý svedok, Tony Nissen, bývalý technický riaditeľ spoločnosti, ktorá vlastnila Titan, vypovedal, že počas svojho pôsobenia vo firme mal pocit, že je na neho vyvíjaný nátlak, aby bola ponorka čo najskôr spustená do prevádzky. Komisia sa ho pýtala, či tlak zo strany spoluzakladateľa OceanGate Stocktona Rusha mohol ohroziť bezpečnosť ponorky. Podľa Nissena je náročné na túto otázku odpovedať. Ak by totiž mal nekonečné množstvo času a financií, rôzne testy by mohol opakovať nekonečne dlho.

Dodal však, že v roku 2018 ponorku počas jednej z testovacích misií zasiahol blesk, čo mohlo ovplyvniť jej funkčnosť. Nissen dostal v roku 2019 výpoveď, v tom istom roku odmietol povoliť ponorenie Titanu k Titanicu. Rushovi údajne povedal, že ponorka nefunguje, ako by mala. Keď ho Rush požiadal, aby ponorku riadil, odmietol do nej nastúpiť.

Zaujímali ho peniaze

Spoluzakladateľa OceanGate podľa Nissena často viac zaujímali peniaze a harmonogram, ako iné problémy. Spolupráca s ním vraj bola veľmi ťažká. Väčšina ľudí však napokon Stocktonovmu tlaku vždy podľahla a vyhovela mu. Pred komisiou by okrem iných osôb mal vypovedať ešte spoluzakladateľ OceanGate Guillermo Sohnlein, bývalý prevádzkový riaditeľ David Lochridge a bývalý vedecký riaditeľ Steve Ross.

🚨🚨FIRST PHOTO OF IMPLODED TITAN SUB ON SEA FLOOR 👀👀 pic.twitter.com/tycrmXBMtE — 𝕏 Aliu ™ 𝕏 (@Aliu_312) September 16, 2024

Aj keď život členom posádky už nič nevráti, je nádej, že riadne vyšetrenie prípadu pomôže zabrániť tomu, aby k podobnej tragédii došlo v budúcnosti opäť.