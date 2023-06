Ovládali ju herným ovládačom, nestratila sa prvýkrát: Čas posádke v stratenej ponorke Titan vypršal, zrejme im došiel kyslík

Nájde sa množstvo skalných fanúšikov filmu Titanic, ktorí by si vrak radi pozreli z tesnej blízkosti. Spoločnosť OceanGate sľubovala tým, ktorí si to môžu zaplatiť, dychberúce výhľady z ponorky. Avšak teraz, keď sa na jej palube stratilo päť ľudí, ktorým v týchto minútach práve dochádza kyslík, vyvstávajú pochybnosti o tom, či to bolo bezpečné. Spoločnosť má dokonca na krku žalobu.

V článku sa dozviete aj: ako vznikla spoločnosť OceanGate Expeditions;

prečo mnohí kritizovali jej zakladateľa;

akým žalobám čelí;

prečo pasažieri vôbec nemali byť na palube ponorky.

Web sľubuje maximálnu spokojnosť a bezpečnosť

Ako informuje web The New York Times, ponorku Titan vlastní spoločnosť OceanGate Expeditions, ktorá bola založená v roku 2009. Založil ju Stockton Rush, letecký inžinier a pilot, ktorý v súčasnosti pôsobí ako jej výkonný riaditeľ, a taktiež sa nachádza na palube stratenej ponorky.

Spoločnosť chcela dosiahnuť, aby boli cesty do hlbín pre ľudí dostupnejšie. Už niekoľko rokov sa na titulkách novín objavujú správy o tom, ako spoločnosť organizuje expedície pre platiacich turistov, ktorí si môžu pozrieť podmorské kaňony, alebo dokonca aj Titanic. Spoločnosť však na svojom webe píše, že podporuje aj komerčné projekty a vedecký výskum. Web sľubuje, že tím kvalifikovaných vedúcich expedícií, pilotov a ďalších odborníkov sa stará o maximálnu bezpečnosť a spokojnosť klientov.

V súčasnosti spoločnosť vlastní tri ponorky, ktoré majú maximálnu kapacitu päť pasažierov. Podľa webu NBC Boston ponorky absolvovali viac ako 200 úspešných ponorov a zvládli 14 expedícií. K Titanicu sa ponorka vydala tretíkrát, pričom sa k nemu ponorila už v rokoch 2021 a 2022 (niekoľkokrát však bola expedícia zrušená). Celkovo išlo o 10-dňové misie, z ktorých 8 dní strávia pasažieri na mori (samozrejme, nie sú celý čas v ponorke). Každý z pasažierov zaplatil za dobrodružný zážitok 250 000 dolárov (v prepočte vyše 227 000 eur).

Ponorky OceanGate nikdy neboli bezpečné

Môže sa zdať, že je to výlet snov. Ozývajú sa však ľudia, ktorí tvrdia, že ponorky nikdy neboli také bezpečné, ako Rush tvrdil. Podľa webu Forbes bol zakladateľ spoločnosti už pred piatimi rokmi upozornený, že ponorky, ktorými za značné sumy berie turistov k vraku Titanic, nespĺňajú bezpečnostné štandardy a môže to mať katastrofické následky.

Rushovi napísal list Výbor pre podmorské vozidlá a Spoločnosť pre námornú technológiu. Odborníci jednohlasne vyjadrili obavy, že konštrukcia ponorky nie je bezpečná a je zvláštne, že sa celý stroj ovláda zvnútra jediným tlačidlom. Skupina tiež poznamenala, že sa nezdá, že spoločnosť OceanGate má v úmysle dodržiavať pravidlá a súbor priemyselných predpisov, ktoré sú všeobecne uznávané ako kľúčové usmernenia pre bezpečnosť plavidiel, aj keď OceanGate v marketingových materiáloch uviedla, že Titan tieto normy spĺňa, ba dokonca prekračuje.

Odborníci Rushovi odporučili absolvovať bezpečnostnú previerku bez ohľadu na to, že by ho to stálo viac času a peňazí. Ponorka bola považovaná za experimentálnu a pasažieri mali podpísať dokument, že sú si vedomí toho, že im môžu hroziť vážne poranenia, alebo ponor nemusia vôbec prežiť.

Nie je jasné, či spoločnosť na list reagovala, no v roku 2019 sa na svojom webe vyjadrila, že sa snaží znižovať možné riziká. Dodáva však, že navrhovaná bezpečnostná previerka nemusí zabezpečiť absolútnu bezpečnosť pasažierov, pretože inovácie sa neraz vymykajú zabehnutým paradigmám.

Kritizoval bezpečnosť, dostal výpoveď

Ako informuje CNN, obavy o bezpečnosť pasažierov v ponorkách vyjadrili aj dvaja bývalí zamestnanci OceanGate. Okrem iného sa im nepozdávala napríklad hrúbka trupu ponorky. David Lochridge, bývalý riaditeľ námorných operácií spoločnosti, sa pred súdom vyjadril, že v roku 2018 bol neoprávnene prepustený za to, že vyjadril obavy týkajúce sa bezpečnosti a testovania ponorky Titan, ktorá zmizla v nedeľu s piatimi ľuďmi na palube počas výletu na obhliadku vraku Titanic.

Spoločnosť s ním ukončila pracovný pomer a v roku 2018 Lochridgea a jeho manželku zažalovala, pričom tvrdila, že vyzradil dôverné informácie, spreneveril obchodné tajomstvo a využil spoločnosť na imigračnú pomoc a jeho obvinenia sú len vymyslené. V žalobe sa uvádza, že Lochridge nie je inžinier, spoločnosť ho označuje za pilota ponoriek a potápača. Lochridge sa bráni a tvrdí, že Rush ho sám poveril inšpekciou ponorky.

Ďalší bývalý zamestnanec sa vyjadril, že na stretnutiach Rush jednoducho odmietal odpovedať na otázky týkajúce sa bezpečnosti a akékoľvek námietky, kritiku a obavy jednoducho zametal pod koberec.