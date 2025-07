Dcéra Márie Čírovej má vraj rovnaký dar ako jej mama. Video, na ktorom spieva, vo veľkom dojíma ľudí

O talentované dcéry na Slovensku nemáme núdzu, čo sa šoubiznisu týka. Svoje o tom vie napríklad herečka Michaela Čobejová, ktorej dcéra Tatiana sa rýchlo stala hviezdou Sľubu, či dcéra Karin Haydu Vanesa Antovská, ktorá sa tiež rozhodla pre hereckú dráhu. Zdá sa však, že v maminých šľapajach bude kráčať aj dcéra slovenskej speváčky.

Mária Čírová je legendárnou slovenskou speváčkou, ktorá je v súkromí mamou troch detí. Pred pár dňami jej mladší synček Ruben oslávil v kruhu rodiny piate narodeniny. Popri ňom má speváčka aj najstaršieho syna Huga a dcérku Zoe, pričom práve ona, ako sa zdá, pôjde v jej šľapajach. Okrem speváckeho talentu je však šikovná aj v kuchyni, čo ukázala vo svojej sérii videí Teenager v kuchyni, ktorú točí so svojou slávnou mamou.

Talent má po mame

13-ročná Zoe je rovnako ako jej mama aktívna na sociálnych sieťach a pridáva na ne momenty zo svojho života. V poslednej dobe sú to hlavne kone, či zážitky z dovolenky, no pridáva aj videá, na ktorých ukazuje svoj talent, či už ide o varenie alebo spev. Najnovšie zverejnila video, v ktorom spieva skladbu So This Is Love z rozprávky Popoluška a fanúšikovia boli z jej výkonu dojatí.

„Zoi, slzičky, anjel na zemi. Toto je také nádherné, čisté, úprimné, dokonalé… Nádherný hlas a cit v ňom a veľké srdce a svetlo, iskra… Celá maminka,“ znel jeden z komentárov, a takto pokračovali aj zvyšné. „Veľký dar po maminke, máš to v srdci, Zoinka. Ta neha a láska, mám zimomriavky,“ súhlasila ďalšia žena.

Tretia zas odkázala: „Omg, krajšie spievať som nepočula.“ Štvrtá súhlasila: „Krásne, celá mamina.“ Komentárov o tom, že je Zoe po mame, bolo skutočne veľa. Ďalší napríklad znel: „Zoinka, nádhera, ty si úplne ako maminka.“