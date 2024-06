Ďalšie opustené budovy bývalej Hypernovy opäť ožijú, zmena sa pripravuje v týchto mestách. Na ľudí čakajú nové predajne

Ešte v apríli minulého roka sme vás informovali o tom, že prázdne predajne niekdajšieho populárneho reťazca sa chystá oživiť novým konceptom známy developer. Finančná skupina J&T plánuje na týchto miestach vybudovať takzvané retailové parky, pričom minulý rok už otvorila brány pre zákazníkov v Pezinku. Ako teraz uviedli Hospodárske noviny, budúci rok by sa mali pridať ďalšie dve mestá.

PR manažérka Katarína Dubeňová totiž portálu potvrdila, že tešiť sa môžu obyvatelia Nových Zámkov a Lučenca. V prvom spomínanom meste mala Hypernova pomerne veľkolepú predajňu s podzemnými garážami, no po jej neúspechu sa neosvedčil ani ďalší nájomca – Hobbi. Od odchodu predajcu náradia čakal priestor na revitalizáciu a zdá sa, že sa konečne dočkal. Kompetentní však zatiaľ neprezradili, aké značky v novom retailovom parku otvoria.

„V jednotlivých už fungujúcich nákupných zónach si prenajímajú priestory značky ako Kik, Planeo, Deichmann, DM Drogéria aj iné. V Pezinku prilákali do priestorov aj reťazec s potravinami Lidl,“ napísali na margo potenciálnych nájomcov Hospodárske noviny. Ako vyplýva zo slov PR manažérky developera, koncept sa im osvedčil a v súčasnosti ho úspešne pod názvom Storia prevádzkujú v ôsmich retail parkoch.

Ak by sme sa mali vrátiť k špekuláciám o nových nájomcoch, čoraz častejšie sa skloňuje aj príchod superlacnej Biedronky, ktorá tiež bude na Slovensku potrebovať množstvo priestorov, a to aj v malých mestách. Pochopiteľne, iba v prípade, ak by uplatnila svoju taktiku z Poľska. Zatiaľ teda nevieme, či ju môžeme na tento zoznam možných predajcov zaradiť aj v tomto prípade.

Biedronka začne v krajských mestách

Ako sme vás už informovali, superlacný reťazec Biedronka by mal na Slovensku otvoriť svoje prvé prevádzky v poslednom kvartáli tohto roka. Aj keď stále nie je na 100 % isté, kde sa jeho prevádzky budú nachádzať, vyzerá to, že sa môžu tešiť obyvatelia najmä krajských miest. Reťazec má mať vytypovaných minimálne osem lokalít. Jedna predajňa má však byť podľa zistení portálu HN v Dunajskej Lužnej, teda neďaleko Bratislavy, avšak nie priamo v nej.