Ďalšie kritizované časti Bez servítky. Objaví sa v nich kontroverzný spevák, divákom sa však nepáči hlavne táto vec

Obľúbená šou Bez servítky, ktorú vysiela televízia JOJ, znova čelí poriadnej kritike divákov. Jej súčasťou je opäť aj kontroverzný spevák David Key, ktorého najprv súťažiaci nespoznali, on im však hneď vysvetlil, kto je.

David Key sa v relácii objavil už v minulosti, pričom vtedy mal konflikty s Norou Kabrheľovou. Zdá sa, že televízia nemá problém zavolať ho do relácie ešte raz, aby trochu rozvíril vody a upútal na seba pozornosť. Opäť nemá problém vyjadriť svoj názor, a to ani za cenu konfliktu alebo urážok druhých ľudí.

Diváci šou kritizujú

Najnovšie sa snažil zaujať aj svojím príchodom, kedy dorazil limuzínou, no mnohí si všimli aj jeho estetické vylepšenia a zmenu výzoru. V týchto dieloch sa súťažiaci opäť netaja tým, že im ide o výhru a kritike sa nevyhne ani jeden z nich. Na sociálnych sieťach diváci taktiež nešetrili ostrými poznámkami a komentovaním najnovších epizód.

Súboj generácií?

Nepáčilo sa im prestieranie, ale ani to, že súťažiacim nechýba sebareflexia a ide im len o kritizovanie. Mnohí tiež poukázali na to, že čo im prekáža na ostatných súťažiacich, na sebe nevidia. Pustili sa aj do súťažiacej Nikoly, ktorá sa snažila zaujať moderným menu a prestieraním, avšak jej konkurencia tomu na chuť príliš neprišla. Diváci v komentároch taktiež prestieranie neocenili a myslia si, že to vyzerá, ako jesť na posteli.

Dokonca sa zdá, že sa to strhlo na súboj mladšej a staršej generácie. Mladší účastníci osočujú starších, že varia ako za socializmu. U pekárky Nikoly zostala zase prekvapená Maťa. Nikola totižto priznala, že si cesto nerobila sama, pričom deň predtým ju skritizovala za to, že si sama nepripravila lístkové cesto.

Kritika klasických jedál

Divákom v komentároch sa však nepáčia neustále narážky na socializmus. „Čo s tým všetci majú? Maďarský guláš, halušky, sviečková, to sú všetko jedlá, vďaka ktorým nás stredných Európanov všade vo svete poznajú… Rada ochutnám nové veci, ale nemám absolútne žiadny dôvod kydať na recepty našich starých mám,“ napísala jedna komentujúca. „Klasika je dobrá. Ani by mi nenapadlo smiať sa z jedál, ktoré varili naše babky.“

Mnohým ľuďom sa tiež nepáči to, že podľa nich televízia výberom súťažiacich náročky vyvoláva konflikty a snaží sa ľudí čo najviac rozdeľovať. Čo si o tom myslíte vy?

