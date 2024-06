Nora Kabrheľová si na dôchodku privyrába podnikaním. Toto je cena, ktorú si pýta za jednu kabelku, je o ne veľký záujem

Už pred mesiacom sme vás informovali o tom, že kontroverzná slovenská osobnosť Nora Kabrheľová začala s novým biznisom a síce, s vyrábaním kabeliek. O jej produkty je veľký záujem a zdá sa, že si tým dokáže aj slušne privyrobiť. Jej kabelky sa stali hitom.

Podľa portálu Šarm sa Nora na dôchodku rozhodla, že sa opäť pustí do háčkovania. „Nevyžaduje to na začiatku veľkú investíciu. A urobila som dobre, pretože je o to veľký záujem. Neviem, kde mi hlava stojí,“ povedala Nora, ktorá v minulosti účinkovala v médiách, teraz však samu seba označuje ako dôchodkyňu a nie ako influencerku, a to napriek tomu, že ju na Instagrame sleduje takmer 120-tisíc ľudí.

Privyrába si na dôchodku

„Všetci vieme, že som dôchodkyňa. Aj keď účinkujem v relácii Bez servítky, nedávam si ako povolanie, že som influencerka, ale dôchodkyňa. A dôchodky sú, aké sú, a ja som sama, nemám muža, ktorý by mi doniesol výplatu,“ povedala Nora, keď vysvetľovala, prečo začala s vyrábaním kabeliek. Vysvetlila, že to robí na dôchodku ako záľubu a veľmi ju baví to, že tým niekomu robí radosť. Háčkovať sa pritom naučila ako sedemnásťročná. „Som veľmi rada, že ľudia dokážu oceniť ručnú prácu,“ vysvetlila.

Jedna kabelka stojí vyše 50 eur

Nora pritom vstáva každý deň o piatej ráno, aby mohla začať háčkovať. „Ráno vstanem a pozriem si reakcie na internete, odpíšem ľuďom a vybavím objednávky. Volám to administratíva,“ povedala. Ako ďalej povedala pre portál, v začiatkoch urobila len jednu kabelku denne, dnes ich spraví tri. Cena jednej je pritom 55 eur. „Ak je objednávka na veľkú kabelku s drevenými rúčkami, tak 80 eur, lebo len samotné rúčky stoja 10 eur a ja šmejdy neponúkam. Z ruky dávam kvalitu a pletiem z drahej vlny,“ povedala.

