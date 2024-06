Čo chystajú tvorcovia Mamy na prenájom? Vieme, na čo sa diváci môžu tešiť v ďalšej sérii, a kedy sa seriál vráti na obrazovky

Markíza tento týždeň skončila tretiu sériu seriálu Mama na prenájom, ktorý sa vysielal denne. Seriál televízia ukončila v utorok a zdá sa, že tvorcovia s ním majú ešte vlastné plány.

Ako informuje portál Mediaboom, ani tento seriál sa u divákov nevyhol kritike pre naťahovanie deja, no aj tak sa mu darí prebíjať konkurenčnú televíziu JOJ, ktorá v tom čase vysiela šou Bez servítky. Markíza už teraz pripravuje ďalšie časti a minimálne do konca tohto roka sa môžete tešiť na jeho vysielanie. Štvrtá séria na obrazovky zavíta už 2. septembra.

Ako sa bude seriál vyvíjať ďalej?

„Tvorcovia seriálu na konci jarného vysielania naznačili, aké príbehy sa budú odohrávať na začiatku ďalších častí. Situácia sa zamotáva v nevšednom trojuholníku medzi Monikou (Petra Blesáková), Jurajom (Martin Klinčúch), s ktorým čaká dieťa, no už s ním netvorí pár, a Milanom (Peter Kiss), Monikiným bývalým a zároveň jej ošetrujúcim lekárom. Kým Monika si užíva slobodu, o jej priazeň sa neobratne, neraz mimo jej pozornosti, snažia obaja jej bývalí partneri. Milan sa v náznakoch priznal Edovi (Vladimír Kobielsky), že vzťahu s Monikou nedal všetko, čo mohol, a v skutočnosti by ju chcel získať späť. O jej srdce však chce zabojovať aj Juraj, aj keď ju v minulosti podviedol a na príchod potomka sa spočiatku necítil pripravený,“ informoval portál.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mama na prenájom (@mamanaprenajom.markiza)

Ďalšiu sériu uvidíte už v septembri

V novej sérii by sme teda mohli vidieť, ako budú dvaja rivali bojovať o jednu ženu, avšak všetko skomplikuje príchod dieťaťa. So seriálom sa rozlúčila Lenka, ktorú stvárňovala Diana Ristová, ktorá po boku svojho partnera odišla do Španielska. Okrem toho sa zrejme končí vzťah, ktorý sa divákom veľmi páčil a síce medzi Beátou (Kamilou Heribanovou) a Edom. Urobila taktiež rozhodnutie ukončiť vzťah s Petrom (Karol Tóth) a požiada Eda o odpustenia. Hoci Edovi odľahlo a chce začať odznova, pre Beátu je to rozhodnutie z rozumu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Jej mama Zuzana, ktorú hrá Gabriela Dzuríková, ju však našla, ako chce zapiť svoj smútok a vie, že jej dcéra nie je šťastná. Vzťah Beáty a Eda sa tak nakoniec rozpadol. „Tvorcovia si však najväčšiu správu nechali na úplný záver celej série. Naďu v deň rozlúčky s Lenkou prekvapil nález na hrudníku, na ktorom si nahmatala hrčku. Okamžite poprosila Martina (Adam Bárdy) o stretnutie s Borisom (Erik Žibek). Nech by už odhalil čokoľvek, poprosila ho, aby sa o tom Martin nedozvedel skôr, ako bude sama pripravená mu to povedať.“

Nakoniec sa však dozvie, že spolu čakajú bábätko a v novej sérii sa tak budú tešiť na príchod nového člena rodiny.

