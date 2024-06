Diváci seriálu Dunaj, k vašim službám, sú pobúrení. Takýto zvrat pred koncom série vôbec nečakali

Už vo štvrtok sa diváci seriálu Dunaj, k vašim službám môžu tešiť na veľkolepé finále série. Pred samotným koncom sa však odohrá zvrat, ktorý mnohých divákov poriadne nahneval.

Upozornil na to portál Odzadu s tým, že ľudia opäť vyjadrili svoj názor na sociálnych sieťach. Tentoraz im leží v žalúdku ukážka, ktorú televízia Markíza zverejnila na svojom webe. Posledné časti, ktoré televízia odvysielala, boli plné zvratov. Kým Walter prišiel na to, že Helga mu je neverná, Lene a Kasperovi sa konečne podarilo utiecť. Zdá sa, že sa však ďaleko nedostanú.

Čo divákov nahnevalo?

Na konci epizódy mohli diváci vidieť, ako Lena a Kasper ušli zo stodoly, kde sa skrývali pred gardou a policajtmi. Podľa ukážky, ktorú zverejnila Markíza, však opäť nebudú dosť rýchli. Lena sa tak vráti naspäť k svojmu manželovi, Antonovi Holubcovi, ktorý patrí medzi najnenávidenejšie postavy v seriáli. Fanúšikovia sú nahnevaní, pretože Lena a Kasper sa pokúšali ujsť už niekoľkokrát a nikdy im to nevyšlo.

Komentáre hovoria za všetko

„Na toto sa už nedá pozerať. To fakt sa jej zase nepodarí utiecť?“ „Bože, to sa naozaj nemohla postaviť a utekať?“ „Koho má toto baviť pozerať. Keď raz boli na úteku, tak ich mali nechať ujsť.“ To je len niekoľko z rozhorčených komentárov pod zverejnenou ukážkou.

„Ja všetko beriem. Krutosť vojny, koncentračné tábory. Áno, tá doba vojny bola hrozná a nikto by to nechcel zažiť, ale ak raz scenárista nafinguje smrť, aby daná osoba zomrela a následne ušla už po niekoľkýkrát, tak ju nechám ujsť,“ napísala fanúšička. „To prečo takto dopadlo? A zas Holubec vyhral. To prečo z toho človeka toto robíte?“ hnevala sa ďalšia. Mnohí však napísali, že tento príbeh nie je rozprávka a snaží sa ukázať, aká bola skutočná realita tej doby.

Poslednú časť šiestej série uvidíte už dnes večer na Voyo a vo štvrtok večer na Markíze.

