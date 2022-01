Kto z hlavnej trojice chcel skončiť a ktorý bozk bol divný? 10 najlepších priznaní a momentov Harry Potter špeciálu

Špeciál k 20. výročiu Harry Pottera s názvom Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts je v týchto dňoch horúcou novinkou, ktorú nájdete na streamovacej službe HBO GO. Sleduje stretnutie ústredných hercov aj členov štábu po dlhých rokoch. Ako sa dalo očakávať, je plný známych miest z filmu, spomienok na to, ako vyzeralo zákulisie nakrúcania a nechýbajú ani dojímavé momenty, pri ktorých sa nemusíte hanbiť, ak vyroníte slzy.

Vybrali sme 10 najvýnimočnejších momentov alebo odhalení, ktoré špeciál priniesol. Ak ste ho ešte nevideli a nechcete sa dozvedieť, čo v ňom predstavitelia vašich obľúbených hrdinov prezradili, prečítajte si napríklad náš článok o príprave tohto dokumentu, v ktorom vám nič podstatné neprezradíme. A ak áno, pokojne čítajte ďalej a zaspomínajte s nami na priznania, ktoré si chceme uchovať v pamäti.

Do koho sa zamilovala Emma Watson?

Možno ste sa zamýšľali nad tým, či to medzi hercami iskrilo aj pri nakrúcaní. Emma Watson v novom špeciáli prezradila, že ako dieťa, počas vzniku filmovej série, bola zamilovaná do svojho hereckého kolegu Toma Feltona, predstaviteľa Draca Malfoya. Emma sa zdôverila, že sa tešila najviac na tie dni nakrúcania, na ktorých bol prítomný aj Tom. On priznal, že mali medzi sebou vždy zvláštny vzťah. V skutočnosti sa ale medzi nimi nič nestalo a tak zostal iba v platonickej rovine.

Bozk medzi Hermionou a Ronom bol divný

Ešte chvíľu zostaneme pri vzťahoch medzi hlavnými hrdinami. V dokumente sa podrobne rozoberala aj scéna bozku medzi Hermionou a Ronom. Okrem toho, že sa samotní herci pri nej cítili nepríjemne, pretože majú medzi sebou až súrodenecký vzťah, nepomohlo tomu ani to, že všetci zo štábu chceli vidieť, ako sa to konečne stane. Bozkávať svojho dobrého priateľa, s ktorým ste v podstate vyrastali, navyše pred desiatkami zvedavých očí, je divné. Napokon to však táto herecká dvojica zvládla a vo výsledku si ich scénu diváci zamilovali.

Komu napísal Daniel Radcliffe ľúbostný list?

Daniel Radcliffe si našiel na pľaci tiež svoju lásku. Bola ňou jeho podstatne staršia herecká kolegyňa Helene Bonham Carter, ktorá od roku 2004 stvárňovala postavu milovanej aj nenávidenej Bellatrix Lestrangeovej. V roku 2011 jej napísal ľúbostný list s textom: “Milujem ťa a prial by som si, aby som sa narodil o 10 rokov skôr, aby som mohol mať u teba šancu.” Herečka teraz tento list pred kamerou prečítala a spoločne s Danielom sa na ňom zabavili.

Ktoré boli najdôležitejšie scény pre vývoj príbehu?

Tak, ako dospievali hrdinovia, dospievali aj postavy v Harry Potterovi. V špeciáli sa venovala pozornosť napríklad dojímavej scéne Harryho s Cedricom Diggorym, pri ktorej prišiel o život. Je dôležitá hlavne pre to, že prináša zlom pri prerode z akéhosi detského rozprávkového sveta do drsnej reality čarodejníckeho sveta, ktorá na Harryho ešte len čaká.

Ďalšie dôležité momenty boli tie, ktoré sa odohrávali medzi Harrym a Ginny Weasleyovou. Spoločne obaja dospeli a zároveň spojili Harryho s rodinou Weasleyovcou, ktorej členom sa stal.

Nebolo ľahké nájsť herca, ktorý by stvárnil Harry Pottera

Režisér Chris Columbus, ktorý v podstate stvoril filmový príbeh Harryho Pottera a stál za prvými dvoma časťami — Harry Potter a Kameň mudrcov a Harry Potter a Tajomná komnata, sa rozhovoril o tom, aké náročné bolo obsadiť postavu Harryho. Kým pri Hermione a Ronovi to bolo veľmi zrejmé, keďže obaja ako sám povedal “akoby vypadli rovno z knihy”, Harryho hľadali dlhšie. Keď tvorcovia uvideli Daniela Radcliffea, ktorý mal v tom čase 12 rokov, vedeli, že on bude dokonalý. Pri skúškach si okamžite so svojimi kolegami sadli a z ich prirodzeného hereckého prejavu ako trojice boli všetci nadšení.

Emma Watson chcela skončiť

V špeciáli sa spomína aj zmluva na nakrútenie celej filmovej série, ktorá bola na stole už na začiatku. Pre mnohých bolo prekvapením aj odhalenie Emmy Watson, ktorá pred nakrúcaním Fénixovho rádu zvažovala, že už nebude pokračovať. Dôvodom boli jej pocity osamelosti, ktoré ju v tom čase sužovali. Čo je pochopiteľné, vzhľadom na to, že celé dospievanie zasvätila filmom o čarodejníckej ságe. Našťastie sa rozhodla, že tak neurobí, pretože si nevieme predstaviť nikoho, kto by stvárnil Hermionu lepšie, než ona. Pomohla jej v tom energia od fanúšikov, ktorú dostala a vedela, že už iba kvôli nim nesmie štáb opustiť.

Knihy Harryho Pottera všetci milovali

Kniha Harry Potter a Kameň mudrcov bola prvýkrát vydaná v roku 1997 a spôsobila obrovský ošiaľ. Keď bol vyhlásený kasting na obsadenie do filmu, všetci vedeli, o čo ide. A všetci sa v ňom chceli objaviť. Daniel Radcliffe, Emma Watson aj Rupert Grint ju milovali. Ich starší hereckí kolegovia zas knižné predlohy poznali veľmi dobre kvôli tomu, že ich čítali spolu so svojimi deťmi. Detskí herci tak dostali príležitosť stvárniť hrdinov, ktorých tak milovali a ktorých dobrodružstvá hltali. Aj v tomto sú filmy o detskom čarodejníkovi výnimočné a pravdepodobne tak skoro podobný ošiaľ nezažijeme.

Spomienka na tých, ktorí už nie sú medzi nami

Ako sa dalo očakávať, najdojemnejším momentom bola spomienka na hercov, ktorí sa už nakrúcania nemohli zúčastniť. Okrem iného bol totiž aj poctou týmto skvelým hercom, bez ktorých by tieto filmy neboli také, aké ich milujeme. Značná pozornosť sa venovala Alanovi Rickmanovi, Richardovi Griffithsovi alebo Helen McCrory, ktorý stvárnili Severusa Snapea, Vernona Dursleyho a Narcissu Malfoy. Sme si istí, že pri spomienke na nich mnohí diváci pri obrazovkách vyronili slzy.

Keď si režisér prečítal knihu, okamžite vedel, ako by mal vyzerať film

Režisér Chris Columbus prezradil, že okamžite po dočítaní knižnej predlohy mal v hlave predstavu o tom, ako by na plátnach mala vyzerať. Ako sám povedal, tento výnimočný pocit odvety už nezažil. Jej autorka J. K. Rowlingová, sa v dokumente vyjadrila, že keď počula Chrisovu predstavu o tom, ako by film nakrútil, bola nadšená. Pretože úplne rovnako si to predstavovala aj ona. Prešlo 20 rokov a dnes si už ani nevieme predstaviť, že by tieto filmy mohli vyzerať inak. Tak ďakujeme Chris!

Rowlingová dostala iba malý priestor

V zahraničných médiách sa pred uvedením špeciálu viedli dohady o tom, či sa v ňom objaví aj samotná J. K. Rowlingová, v ktorej hlave Harry Potter vznikol. Nevideli sme ju v traileri ani na žiadnom plagáte k špeciálu. Dôvodom sú jej názory, ktoré v uplynulých rokoch vyjadrila a ktoré sú vnímané veľmi negatívne a do dnešnej spoločnosti nepatria. Vo svojich tweetoch sa viackrát pustila do transrodových ľudí, voči čomu sa postavili aj mnohí členovia štábu. Napriek tomu, ako ste už postrehli v našom predchádzajúcom bode, sa v dokumente objavila. Avšak iba v ukážkach z rozhovoru, ktorý vznikol ešte v roku 2019 a veľa priestoru sa jej nedostalo.