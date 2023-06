Chystáte sa na dovolenku a nechcete si urobiť hanbu? Pozrite sa, aké prepitné sa platí v európskych krajinách

Kto by si občas nerád posedel v dobrej reštaurácii. Ak ste so službami spokojní, patrí sa nechať aj prepitné. Pozrite sa, akú sumu by malo predstavovať v rôznych európskych krajinách.

Zistite, koľko platia domáci

Dávanie prepitného na cestách môže byť tak trochu mínovým poľom. Iste, môžete si vyhľadať všeobecné sadzby prepitného, ale jeho výška sa podľa webu Timeout často veľmi líši, najmä v reštauráciách, hoteloch, baroch a taxíkoch. Ak sa pomýlite, riskujete, že si pohneváte personál a vzhľadom na súčasnú dobu možno budete prepieraní dokonca aj na sociálnych sieťach.

Pripočítavanie prepitného môže byť dosť komplikované, ale jedným zo spôsobov, ako sa v tom zorientovať, je odhadnúť, aké vysoké prepitné platia miestni obyvatelia. Aby ste nemuseli nazerať ľuďom cez plece, keď platia účet, opýtala sa spoločnosť YouGov miestnych obyvateľov v šiestich krajinách EÚ a v Spojenom kráľovstve, aké tringelty zvyčajne nechávajú.

V tejto krajine by ste mali nechať najviac

V Spojenom kráľovstve, Nemecku, Dánsku a Švédsku nechávajú miestni obyvatelia najčastejšie desaťpercentné prepitné. Francúzi, Taliani a Španieli však nechávajú o polovicu menej, teda päťpercentné prepitné. To všetko je pomerne málo v porovnaní s Američanmi, ktorí najčastejšie dávali aj 20 %.

Nemci nielenže patria medzi tých, ktorí dávajú najvyššie prepitné v Európe, ale je u nich aj najväčšia pravdepodobnosť, že prepitné vôbec nechajú. V reštauráciách, kaderníctvach, krčmách, baroch, taxíkoch, kaviarňach a hoteloch (v podstate v každej situácii) Nemci najčastejšie zo všetkých národností v štúdii nechávali prepitné. Ak sa teda do niektorej zo spomínaných krajín chystáte na dovolenku, myslite na to, čo sa patrí.