Chorvátsko je zaplavené hnusným páchnucim hmyzom. Ľudia sú z neho zúfalí, tlačí sa im do domovov

Chorvátsko v posledných týždňoch zaplavili bzdochy a mimoriadne obťažujú obyvateľov. Vchádzajú im do domovov a mnohí hovoria doslova o invázii.

Opísala nepríjemnú udalosť

Aspoň tak situáciu opisuje portál Dnevnik.hr. „Toto sa nedá vydržať. Každý deň nájdem niekoľko bzdoch v byte, nehovoriac o terase. Keď je pekne, nechávam otvorené dvere, no je to pre ne ako pozvánka. Nechcem byť zatvorená, no situácia je neúnosná. Najhoršie bolo, keď som si ľahla do postele a odrazu som cítila, ako sa mi niečo hýbe pri tvári,“ opisuje situáciu čitateľka portálu.

Nie sú nebezpečné, len otravné

Bzdochy sa podľa profesorky zo záhrebskej univerzity tlačia do príbytkov, lebo si hľadajú miesto na prezimovanie. A síce nie sú pre človeka nebezpečné, sú otravné a vytvárajú nepríjemný zápach.

Najlepšie je ich opatrne odchytiť a vyniesť von, neodporúča sa ich zabíjať, keďže pri obrane vypúšťajú zápach. Profesorka tiež radí nainštalovať si sieťky na okná.