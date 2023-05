Historik tvrdí, že rozlúštil jednu zo záhad Mony Lisy: Toskánske mesto má vďaka tomu dôvod na radosť

Mona Lisa patrí medzi diela, o ktorých aspoň z počutia vedia aj laici, ktorí sa umeniu vôbec nevenujú. Obraz Leonarda da Vinci skúmajú odborníci z rôznych odborov aj dnes. Jednému z historikov sa podarilo identifikovať kamenný most, ktorý je súčasťou obrazu.

Kde sa nachádza most v pozadí?

Ako informuje The Guardian, malé toskánske mestečko má dôvod na radosť po tom, ako historik Silvano Vinceti odhalil, že kamenný most na najslávnejšom portréte na svete sa nachádzal priamo tu. Historik je presvedčený o tom, že most, ktorý Leonardo da Vinci namaľoval do pozadia portrétu, je konkrétne mostom Romito di Laterina v provincii Arezzo.

Ecco il ponte che Leonardo dipinse nella Gioconda. Si tratta del ponte Romito di Laterina, in provincia di Arezzo. Emerge da una ricerca coordinata dallo storico Silvano Vinceti #ANSA https://t.co/6rULD0mpY8 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 3, 2023

Otázka týkajúca sa toho, kde sa most, ktorý maliara inšpiroval, nachádza, vyvolávala ostré diskusie celé desaťročia. Leonardo da Vinci namaľoval Monu Lisu a jej záhadný úsmev v 16. storočí vo Florencii. Predpokladá sa, že ženou na portréte je Lisa del Giocondo. Pre historikov je ale zaujímavá nielen samotná Lisa, ale aj to, čo sa nachádza za ňou.

V minulosti sa objavili teórie, podľa ktorých malo ísť o most Ponte Buriano neďaleko Lateriny. Ďalší zas tvrdili, že je to most Ponte Bobbio v meste Piacenza. Vinceti si je ale istý, že ide o Romito di Laterina. Aby svoju hypotézu potvrdil, využil zábery z dronu, ktoré porovnával s historickými fotografiami a maľbami daného miesta.

Obyvatelia veria, že novinky pritiahnu viac turistov

Tým najdôležitejším detailom je podľa historika počet oblúkov na moste. Most na da Vinciho maľbe má 4 oblúky, rovnako ako mal kedysi Romito. Ponte Buriano má ale 6 oblúkov, Ponte Bobbio ich má dokonca ešte viac. V súčasnosti sa zachoval už len jeden oblúk z mosta Romito, vedúci ponad rieku Arno. Na druhej strane rieky sa uchovali len základy mosta.

Historické dokumenty uchované v štátnych archívoch tvrdia, že medzi rokmi 1501 až 1503 bol most veľmi frekventovaný. Bol skratkou a cestu medzi Arezzom, Fiesole a Florenciou skrátil aj o niekoľko hodín. Navyše, je dokázateľné, že Leonardo da Vinci sa v tom čase v danej oblasti skutočne nachádzal. Často pobudol istý čas vo Fiesole so strýkom, ktorý bol kňazom.

Nové zistenia vyvolali v meste, ktoré má 3 500 obyvateľov, pochopiteľne, vlnu vzrušenia. Sú ochotní most ochrániť za každú cenu. V blízkosti mesta by mala čoskoro prechádzať aj nová cyklotrasa a starostka mesta verí, že novinky pritiahnu do mesta viac turistov. Vinceti v minulosti už prišiel s viacerými teóriami týkajúcimi sa slávneho obrazu. Myslí si napríklad, že Leonardovi da Vinci pózovala pri maľovaní nielen žena, ale aj muž.