Chorvátsko čakajú zmeny, dotknú sa aj Slovákov. Toto urobia tri obľúbené miesta, kam chodíte na dovolenku aj vy

Letenky sú v dnešnej dobe šialene lacné a takisto nie je problém zbaliť rodinu či kamošov, sadnúť do auta a vyraziť na dovolenku do zahraničia. V letnej sezóne patrí Chorvátsko stále medzi najobľúbenejšie destinácie Slovákov. A niet sa čo čudovať, stačí ráno vyraziť a večer sa už kúpete v mori. No ako ste už možno postrehli aj na vlastnej koži, tým, že je cestovanie dnes také dostupné, tým plnšie sú aj známe miesta. Čo sa týka Chorvátska, medzi také nepochybne patrí Dubrovník, Istria či Makarská. Chorvátsky web Dnevnik však spomína, že sa rozhodli voči nadmernému turizmu zakročiť, upozornil na to český portál TN.

Nadmerný turizmus nemá na svedomí len to, že sa na známych miestach tlačíte s davmi ďalších ľudí, ale takisto aj to, že prichádzajú o svoje čaro. A netreba zabúdať ani na domácich, ktorí počas hlavnej sezóny strácajú svoje súkromie. Nielenže sú ulice plné ľudí z rôznych kútov, ale taktiež sa musia niekde ubytovať, čomu sa mestá prispôsobujú, čím sa menia.

Obľúbené destinácie čaká zmena

Dubrovník sa rozhodol zakročiť a o niekoľko dní má prísť so štúdiou prijímacej kapacity v historickom centre. Makarská chce proti nadmernému turizmu zasiahnuť obmedzením ďalšej výstavby. Zakročiť chce aj Istria, aktuálne plánuje identifikovať problémy a hľadať riešenia.

Tieto opatrenia sa teda môžu dotknúť aj Slovákov, ktorí sa do Chorvátska pravidelne vydávajú. No na druhej strane, ruku na srdce — nikto z nás nie je nadšený, keď sa musí na obľúbenom mieste tlačiť s množstvom ďalších turistov.