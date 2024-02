Obed za 4 eurá, nájom za 200 eur: Toto sú najlacnejšie mestá v Európe, odkiaľ môžete pracovať na diaľku

Máte niekedy chuť zbaliť sa a vypadnúť niekam preč? Ak áno, tu máte niekoľko tipov na miesta, kam môžete ísť. Magazín Time Out priniesol zoznam najlacnejších európskych miest na prácu na diaľku. Takže, ak sa chcete stať digitálnym nomádom, no bojíte sa, že vycestujete do drahej destinácie, kde to nebudete finančne zvládať, inšpirujte sa týmto zoznamom.

Vychádza z analýzy životných nákladov spoločnosti Brother UK, ktorá ukázala, ktoré mestá v Európe sú najlacnejšie na prácu na diaľku. Výsledky sú určené na základe dostupnosti Wi-Fi, ceny ubytovania, elektriny a podobne.

A môžeme povedať, že vás pravdepodobne vôbec neprekvapí. Ak ste snívali o lacnom živote napríklad v takom Nórsku, asi máte smolu. No možností je napriek tomu dosť.

Dominuje Balkán

Ukázalo sa, že v rebríčku Top 10 najlacnejších miest sa objavilo až päť z Rumunska, ďalej sa tu nachádzajú dve z Bosny a Hercegoviny a po jednom meste z Bulharska, Severného Macedónska a Srbska.

Zoznam najlacnejších miest na prácu na diaľku v Európe Tuzla, Bosna a Hercegovina Oradea, Rumunsko Craiova, Rumunsko Plovdiv, Bulharsko Jasy, Rumunsko Temešvár, Rumunsko Sibiu, Rumunsko Skopje, Severné Macedónsko Niš, Srbsko Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Len pár eur na mesiac

Prvé miesto obsadila Tuzla a ako vysvetľuje Time Out, mesačné náklady na život sú tu naozaj nízke. Apartmán v centre mesta stojí okolo 207 eur a za jedlo vonku dáte v priemere 4 eurá. Keď si to porovnáme aj s cenami na Slovensku, tak vidíme značný rozdiel. Ruku na srdce, kedy ste si dali naposledy obed v meste za 4 eurá?

Treba, samozrejme, spomenúť aj tú druhú stranu. Rumunsko alebo Bulharsko, čo sa týka služieb, nie sú na úrovni Švajčiarska, ktorého Zürich sa stal naopak najdrahším európskym mestom na prácu na diaľku. Takže s tým treba rátať.