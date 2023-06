Chorvátske mesto zavádza nový bizarný zákaz: Starosta vypočul miestnych, takto chce znížiť hluk v centre

Chorvátske mesto Dubrovník už onedlho zavedie nový zákaz. Starosta mesta Mato Franković vypočul miestnych, ktorí sa sťažovali na hluk a chce zakázať po uliciach centra mesta ťahať kufre na kolieskach, informuje portál TV Noviny, ktorý sa odvoláva na chorvátsky portál 24.sata.

Zákaz začne platiť až od novembra, no mesto to s ním myslí vážne. Dubrovník nainštaloval prístroje na meranie hluku, kde nastavil maximálnu povolenú hladinu na 55 decibelov. Turistov, ktorí zákaz porušia, mesto pokutovať nechce. Naopak, snaží sa im situáciu „uľahčiť“ a chce zaviesť spoplatnenú službu, ktorá im pomôže odviezť batožinu z letiska.

Dubrovník v boji s nadmerným hlukom zaviedol aj ďalšie opatrenia. Hudobníci a pouliční umelci majú zakázané používať zosilňovače a sústavy reproduktorov. Taktiež niektoré reštaurácie, ktorých vonkajšie terasy prekročili stanovenú hranicu hluku, museli na niekoľko dní zavrieť ich vonkajšiu terasu a dostali pokutu. Nové obmedzenia sa týkajú aj donáškových služieb, ktoré zásobujú v ranných hodinách reštaurácie.

Obmedzenia zavádza aj obľúbený ostrov Krk

Ostrov Krk sa chystá spoplatniť verejné sprchy na tamojších plážach. Táto služba bola minulé roky zadarmo a využíval ju prakticky každý. Na zmenu, ktorá prichádza od 1. júna, majú domáci prevádzkovatelia svoje dôvody. „Spotreba vody v sprchách, ktoré nie sú spoplatnené, je štyrikrát vyššia,“ vysvetlil starosta Krku Darijo Vasilič, narážajúc na problém so suchom, ktorý trápi aj Krk.

Návštevníci si za 30 sekúnd sprchovania zaplatia približne 20 centov. Okrem ochrany životného prostredia tento krok zaplní aj miestnu kasu, nakoľko v hlavnej sezóne ostrov navštívi približne 120-tisíc turistov. „Myslím, že je to dobré rozhodnutie. Nie je to nijako vysoká čiastka, a pokiaľ je to z ekologických dôvodov, tak je to správne,“ vyjadrila sa pre magazín miestna sprievodkyňa Alisa.