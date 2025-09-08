Cestujúci, pripravte si nervy: Vlaky na frekventovanej trati meškajú, počkať si môžete aj 50 minút

V úseku medzi stanicami Bratislava-Rača a Pezinok môžu meškať vlaky. Rozsah môže byť desať až 50 minút. Došlo tam k poruche zabezpečovacieho zariadenia, ktoré je v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).
„Momentálne nevieme predpokladať, kedy sa vlaková doprava obnoví bez obmedzení – bude to záležať od našich kolegov zo ŽSR, s ktorými pri riešení problému intenzívne komunikujeme,“ priblížili. ZSSK preto požiadala cestujúcich o trpezlivosť.
Odporúčané články
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku