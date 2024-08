Čakali na ich šťastný koniec, no ostali im len oči pre plač. Slová herečky chytia fanúšikov Dunaja, k vašim službám za srdce

Tento týždeň sa po niekoľkých mesiacoch vrátil na obrazovky obľúbený dobový seriál a diváci konečne zistili odpoveď na otázku, ktorá im nedala spávať. Ak však čakali šťastný koniec, ostali sklamaní.

V utorok Markíza uviedla prvú epizódu siedmej série Dunaja, k vašim službám. Diváci v napätí čakali, aký osud postihne postavu Mareka Rozkoša, ktorý stvárňuje Petra a, bohužiaľ, dočkali sa najhoršieho. Postava Petra v seriáli touto epizódou skončila, keďže strelné zranenie, ktoré mu uštedril Klaus, neprežil.

Museli sa rozlúčiť

Od začiatku seriálu diváci sledovali príbeh Kláry a Petra, ktorých láska prešla mnohými skúškami. Rozišli sa, dali sa dokopy s niekým iným, no nakoniec si k sebe aj tak našli cestu. Šiesta séria navyše priniesla dobré správy – narodil sa im zdravý synček. Radosť z rodiny im však nevydržala dlho. Peter totiž videl svojho syna prvý a poslednýkrát.

Tragický koniec zasiahol aj Kristínu Svarinskú, ktorá stvárňuje Kláru. Herečka priznala, že smrť jej seriálového manžela sa jej dotkla a jej slová o Rozkošovi pre portál Markíza.sk sú naozaj dojímavé.

„My sme to nejako, nie ako postavy, ale ako herci, ako ľudia, tušili, lebo vieme, kam tá naša linka viac-menej bude smerovať počas tej série. Takže nejako sme ako keby o tom vedeli a ja som túto informáciu mala,“ priznala herečka. Napriek tomu však odchod svojho hereckého kolegu niesla ťažko.

„Je to náročné ako keby prijať taký ten moment, lebo my sme s Marekom boli vlastne spolu od začiatku a teraz ako keby celý čas budujeme ten vzťah Petra a Kláry a ten vzťah si prešiel mimoriadne veľkým množstvom peripetií a náročných situácií a zrazu vlastne je tu ten happy end… Vlastne aj na začiatku tej predchádzajúcej série to vyzeralo, že už je mŕtvy, lebo ho zostrelili a on sa teraz zrazu objavil a vlastne toto sa ako keby udialo druhýkrát, naozaj, a ten happy end sa nám nestal,“ povedala Svarinská o osude ich postáv.

Neostala však len pri slovách o seriálových postavách. Toto povedala o jej seriálovom manželovi: „Verím, že Marekovi sa píše už nejaký iný príbeh a bude mať ďalšie príležitosti, lebo si myslím, že je skvelý herec aj úžasný človek a spolupráca s ním na sete bola fantastická.“