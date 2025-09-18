Bývanie bude o čosi dostupnejšie: Nové nájomné byty pribudnú v ďalšom krajskom meste, registrácia by sa mala spustiť čoskoro

Ilustračná foto: SITA (Eurovia SK)

Nina Malovcová
TASR
Nájomné bývanie
V rámci systému evidujú veľký záujem o dostupné nájomné bývanie

Do systému štátom podporovaného nájomného bývania pribudne rámci projektu rezidencia Lesopark viac ako 120 nájomných bytov. Informovala o tom generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.

„Rezidenčný projekt Lesopark v Žiline nám do systému plánuje vložiť náš investičný partner Kooperativa. Je tu 121 bytov v troch bytových domoch. Verím, že počas najbližších týždňov projekt skolaudujú a následne po požiadaní Kooperativy o schválenie projektu budeme môcť spustiť registráciu záväzného záujmu,“ doplnila Lisová.

Záujem o nájomné bývanie neustále rastie

Ako dodala, v rámci systému evidujú veľký záujem o dostupné nájomné bývanie. Aktuálne majú v systéme zaregistrovaných viac ako 10 200 ľudí. „Agentúra v ostatných mesiacoch a týždňoch podpísala memorandá o spolupráci nielen so Slovenskou poštou, ale aj s Ministerstvom vnútra SR. Verím, že príslušníci Policajného zboru budú mať možnosť bývať v tomto bytovom dome,“ uzavrela riaditeľka.

