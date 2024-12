Bývalý český poslanec zostáva vo väzení: Feri je odsúdený za znásilnenie, svoju vinu ale odmieta. Má poslednú možnosť

Českou republikou stále rezonuje kauza bývalého poslanca Dominika Feriho, ktorý si od mája tohto roka odpykáva trojročný trest. Súd ho odsúdil za znásilnenie a pokus o znásilnenie, no svoju vinu odmieta.

Feri sa preto odvolal na Najvyšší súd, ktorý to ale zmietol zo stola. Exposlanec by sa teraz ešte mohol obrátiť na Ústavný súd, uvádza web iDnes. Musel by však argumentovať porušením svojich základných práv. Jeho kauzu ale bude riešiť aj Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Štyri ženy, ktorých prípady sa na súd nedostali a so sťažnosťou neuspeli na Ústavnom súde, sa dovolávajú práva v Štrasburgu.

Platiť musí aj odškodné

Feri si odpykáva trojročný trest väzenia za znásilnenie dvoch mladých žien, z toho jednej neplnoletej, a jeden pokus o znásilnenie. Prípadov, v ktorých sa Feri údajne dopustil sexuálneho násilia, bolo viac. Niektoré však polícia a štátne zastupiteľstvo odložili. Ústavný súd vyhovel iba jednej sťažovateľke, pri zvyšných štyroch postup polície a štátneho zastupiteľstva potvrdil.

Ak by súd sťažnosti žien vyhovel, podľa servera iRozhlas.cz by sa tým pre ne otvorila možnosť odškodnenia a teoreticky aj nového súdneho konania. Obvodný súd pre Prahu 3 Feriho odsúdil vlani v novembri. Exposlanec sa na mieste odvolal, prípad preto pojednával aj odvolací Mestský súd v Prahe, ktorý rozhodnutie prvostupňového potvrdil. Feri okrem troch rokov za mrežami musí obetiam zaplatiť aj odškodné.