Budúci dôchodcovia majú na dôležité rozhodnutie už len niekoľko dní. Ak chcú dostávať viac peňazí, nemali by váhať

Dôchodkový vek stále určuje tabuľka od Sociálnej poisťovne. Ako sme vás informovali v článku, tento rok môžu do dôchodku odísť ľudia, ktorí dosiahli vek 63 rokov a dva mesiace. Okrem nich sa odchod do penzie týka aj žien, ktoré dosiahli vek 62 rokov a 4 mesiace a vychovali dve deti.

Ako informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, nárok na poberanie riadneho starobného dôchodku má osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a získala aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Dôchodkový vek sa navyše za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov, a tak ženy môžu do dôchodku odísť skôr.

Prečo sa to oplatí?

Ak ste dosiahli dôchodkový vek a váhate, či odísť do dôchodku ešte tento rok, alebo s odchodom do penzie počkať do budúceho roka, je potrebné zvážiť dôležitú vec – valorizáciu. Ako sme vás informovali v článku, novopriznané dôchodky, teda tie, ktoré boli priznané od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024, sa valorizujú o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku. Ide tak o výnimočne výhodné zvyšovanie.

Navyše, ak seniori začnú poberať dôchodok už v tomto roku, môžu sa tešiť aj na štedrú výšku 13. dôchodku. Ako sme vás totiž informovali v článku, zatiaľ čo sa vyplácanie rodičovského dôchodku bude meniť, 13. dôchodky sú vyplácané po starom, a tak pri riadnom starobnom dôchodku dosahujú sumu 606,30 eura.

Od budúceho roka sa budú dôchodky zvyšovať o 2,1 %. Kalkulačku, kde si môžete vypočítať novú sumu dôchodku na základe tejto valorizácie, nájdete v tomto článku.