Úprimná spoveď Zdeny Studenkovej zasiahla všetky ženy. Musela spraviť neľahké rozhodnutie, jej slová vás nenechajú chladnými

Herečka Zdena Studenková je na Slovensku legendou. Mnohí ju poznajú vďaka jej talentu či zmyslu pre humor, no len málokto pozná aj detaily z jej súkromia. Nedávno napríklad priznala zlozvyky, ktoré na nej jej partner nemá rád, ako sme vás informovali v článku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Zdena Studenková v súčasnosti hviezdi v seriáli Dunaj, k vašim službám a v súkromnom živote tvorí pár s hudobným skladateľom Braňom Kostkom. 70-ročná herečka pritom predtým tvorila pár s režisérom Stanislavom Párnickým, s ktorým majú spoločnú dcéru Simonu.

Vzdala sa kvôli nemu manželstva

Keď sa Zdena dala dokopy s jej súčasným partnerom, mnohých to prekvapilo. A to nielen pre ich veľký vekový rozdiel, keďže je od neho o 17 rokov staršia. Opustila totiž kvôli nemu svojho manžela.

Pre portál iDnes.cz priznala: „Bola som ochotná vzdať sa kvôli Brankovi všetkého. Aj manželstva. Mala som v tej dobe to šťastie, že som si zarobila na zahraničnom seriáli na vlastný dom. Vyplatila som bývalého manžela a zostala v ňom s dcérou a priateľom. Finančne ma ale to odstupné vyčerpalo tak, že sme potom nejaký čas žili v maličkom podnájme a dom sa prenajímal. To nebolo najlepšie obdobie a tiež o tom nikto nevedel. Nechválila som sa.“

Zároveň priznala, že si priala mať s Braňom dieťa, no už sa jej to nepodarilo. „Strašne závidím ľuďom veľkú rodinu. Čím som staršia, tým viac si uvedomujem, aké ohromné to musí byť. Keď to, samozrejme, funguje,“ vysvetlila herečka.

Ako sa však ukázalo, nie vždy mala Zdena Studenková takéto zmýšľanie. V mladosti sa totiž bála mať dieťa a musela preto spraviť neľahké rozhodnutie.

Mala strach