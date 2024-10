Vedeli ste, že do dôchodku môžete odísť ešte tento rok? Stačí, keď splníte podmienky a patríte do tejto skupiny ľudí

Dôchodkový vek v roku 2024 stále určuje prehľadná tabuľka. Tá zohľadňuje vek, pohlavie, ale tiež počet vychovaných detí. Jej platnosť sa zatiaľ týka len starších ročníkov, no k zmene nepríde tak skoro.

Ako informuje portál Finsider, prehľadná tabuľka od Sociálnej poisťovne zobrazuje dôchodkový vek ľudí narodených do roku 1966. Dôchodkový vek v tomto roku pri bezdetných ženách a mužoch dosahuje úroveň 63 rokov a dva mesiace. Nie je to však jediná skupina ľudí, ktorá môže v tomto roku odísť do penzie.

Kto môže odísť do penzie tento rok

Finsider uviedol niekoľko prípadov ľudí, ktorí môžu tento rok odísť do penzie. Kým minulý rok platilo, že bezdetní muži aj ženy odchádzali do dôchodku vo veku 63 rokov, a tak žiadali o odchod do penzie v mesiaci svojho narodenia, tento rok sa to posunulo o dva mesiace. To znamená, že keď sa napríklad niekto narodil v januári 1961, nárok na odchod do dôchodku mu vznikol až v marci 2024.

Stále však platí, že dôchodkový vek sa kráti o počet vychovaných detí. Vo väčšine prípadov si krátenie uplatňujú najmä ženy, no niekedy sa zohľadňuje aj u mužov. Tieto výnimočné prípady zohľadňuje Sociálna poisťovňa.

Do dôchodku tak môže odísť aj žena narodená v roku 1962, avšak len v prípade, že vychovala viacero detí. Ak totiž vychovala dve deti, môže odísť do penzie vo veku 62 rokov a 4 mesiace. Rovnaký prípad nastáva aj u muža, ktorý sa narodil v roku 1962 a vychoval dve deti.