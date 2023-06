Britský vojak odpadol, nikto z kolegov mu nepomohol, iba tam stáli. Dôvodom je kontroverzné pravidlo

Cez víkend sa svetovými médiami prehnalo video, ktoré zachytáva vojaka v typickej červenej uniforme, hrajúceho na trombón. V Británii je momentálne veľmi teplé počasie, v dôsledku ktorého vojakovi prišlo zle a odpadol. Ako píše portál BBC, hudobný nácvik je prípravou na pochod Trooping the Colour, organizovaný na počesť narodenín kráľa Karola III.

Už zo samotného videa vyplýva, že vojak hrajúci na trombón nebol ani zďaleka jediný, ktorý vplyvom vysokých teplôt omdlel. Video sa stalo virálne najmä z dvoch dôvodov. Tým prvým bol fakt, že vojak sa po strate vedomia okamžite prebral a chcel nácvik dokončiť. Druhý dôvod sa v internetových diskusiách omieľal už mnohokrát. Ľudí totiž zarazilo, že nikto z kolegov sa v takýchto prípadoch nesnažil mužovi pomôcť. Tí znalejší vedia, že to má svoje dôvody.

Ako uvádza portál Londontopia, vojaci a členovia kráľovskej stráže pri Buckinghamskom paláci majú jasne nastavené pravidlá v protokole, ktorý sa striktne dodržiava už celé storočia. Vojaci majú zakázaný pohyb a azda jedinú výnimku predstavuje krátke pochodovanie okolo miesta, ktoré strážia. Reagovať tiež nemôžu na vonkajšie vplyvy a to platí aj pre prípad, že niektorý z ich kolegov odpadne.

Čo je azda ešte bizarnejšie, títo vojaci majú v protokole uvedené, že musia byť stále v pozore. A áno, aj pri omdlievaní. Práve z tohto dôvodu často vidíme odpadnutých strážcov v podobnej polohe s tvárou k zemi. Omdlievať totiž musia v pozore. Po víkendovej udalosti sa opäť ozvalo mnoho kritikov kráľovskej rodiny, ktorým sa nastavené pravidlá nepáčia.

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. Difficult conditions but you all did a really good job. Thank you. W

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 10, 2023