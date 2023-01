Bratislavská polícia vyšetruje úmrtie muža. Jeho telo sa našlo pri otočisku autobusov

Bratislavská polícia vyšetruje okolnosti nehody a úmrtia osoby, ktorú našli pri autobusovom otočisku Pri kríži na Saratovskej ulici v Bratislave. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

„Momentálne sú vykonávané všetky potrebné úkony s cieľom zistenia presných príčin a okolností tejto dopravnej nehody aj za využitia kamerových záznamov z vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD),“ uviedla polícia.

Priblížila, že dopravní policajti boli na miesto vyslaní o 16.00 h a potvrdili oznámenie o osobe bez známok života.

Muž nevyzeral tak, že by chcel nastúpiť

„Autobus linky 83 po obslúžení zastávky Pri Kríži a zatvorení dverí odbáčal do jazdného pruhu, pričom v rovnakom čase vozidlo v priestore zastávky obchádzal z bočnej strany chodec, ktorého správanie nenasvedčovalo, že by mal v úmysle nastúpiť. Krátko na to stratil rovnováhu, následkom čoho prišlo ku kolízii,“ ozrejmil pre TASR hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.

Deklaroval, že DPB poskytuje pri vyšetrovaní polícii plnú súčinnosť. „Vodičovi bola ponúknutá psychologická pomoc. Udalosť sa zaobišla bez výrazných dopravných obmedzení,“ dodal hovorca.