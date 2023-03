Zatočte so zlou náladou. Tu je 7 psychologických trikov, ako si ju okamžite zlepšiť

Všetci sme už zažili tie dni, keď sa nám nič nedarí a máme pocit, že celý svet sa proti nám spikol. Ako si v takých chvíľach zlepšiť náladu a vrátiť sa do života s novou energiou?

V tomto článku si povieme o 7 psychologických trikoch, ktoré vám pomôžu okamžite zlepšiť náladu a cítiť sa lepšie.

Zmeňte svoje prostredie

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako si zlepšiť náladu, je zmena prostredia. Ak ste celý deň zavretí v kancelárii alebo doma, vyjdite von na čerstvý vzduch a prejdite sa. Slnečné lúče a príroda majú pozitívny vplyv na našu psychiku. Predstavte si, že ste ako kvetina, ktorá potrebuje slnko a vodu na to, aby mohla rásť a rozvíjať sa.

Rozhýbte sa

Fyzická aktivita je jedným z najlepších liekov na zlú náladu. Keď cvičíme, náš mozog uvoľňuje endorfíny – hormóny šťastia, ktoré nám pomáhajú cítiť sa lepšie. Nemusíte hneď ísť do posilňovne alebo behať maratón – stačí si zacvičiť doma alebo si zatancovať na obľúbenú hudbu. Hlavné je pohybovať sa a uvoľniť napätie zo svojho tela.

Urobte niekomu radosť

Nie je nič príjemnejšie ako urobiť niekomu radosť a vidieť úsmev na jeho tvári. Skúste urobiť niečo pekné pre svojich blízkych alebo dokonca pre úplne neznámeho človeka – napríklad pomôžte staršej osobe prejsť cez cestu alebo kúpte bezdomovcovi jedlo. Tieto malé skutky lásky vám pomôžu cítiť sa lepšie a uvedomiť si, že aj vy môžete priniesť šťastie do sveta.

Urobte niečo kreatívne

Kreativita je skvelý spôsob, ako vyjadriť svoje emócie a premeniť negatívnu energiu na niečo pozitívne. Môžete napríklad maľovať obrazy, písať básne alebo komponovať hudbu – nezáleží na tom, či ste profesionál alebo amatér. Dôležité je dať svojej duši priestor na to, aby sa mohla vyjadriť a uzdraviť.

Zamerajte sa na pozitívne veci

Naše myšlienky majú veľký vplyv na naše emócie. Ak sa neustále zameriavate na negatívne veci a problémy, vaša nálada sa bude zhoršovať. Skúste si uvedomiť všetky pozitívne veci vo svojom živote – za čo ste vďační, čo ste dosiahli alebo aké pekné momenty ste zažili. Môžete si tiež vytvoriť „štít“ pozitivity – predstavte si, že ste obklopení bublinou pozitívnej energie, ktorá odráža všetky negatívne myšlienky.

Dýchajte zhlboka

Hlboké dýchanie je jednoduchý, no účinný spôsob, ako si zlepšiť náladu a uvoľniť stres. Keď dýchame hlboko, dodávame viac kyslíka do svojho tela a mozgu, čo nám pomáha cítiť sa lepšie a viac sústredene. Skúste si sadnúť alebo ľahnúť na chrbát a dýchajte hlboko do brucha – pri každom nádychu predstavujte, ako do seba nasávate pozitívnu energiu a pri každom výdychu vypúšťate negatívne emócie.

Spojte sa s priateľmi

Sociálne kontakty sú veľmi dôležité pre naše duševné zdravie. Keď sme smutní alebo nahnevaní, máme tendenciu izolovať sa od ostatných ľudí. Avšak práve v týchto chvíľach potrebujeme podporu a pochopenie od blízkych priateľov alebo rodiny. Zavolajte im alebo napíšte správu – možno aj oni potrebujú niekoho, s kým by sa mohli podeliť o svoje starosti.

Zlepšenie nálady nemusí byť ťažké ani komplikované – stačí uplatniť týchto 7 psychologických trikov vo svojom živote a uvidíte, ako sa vaše emócie postupne menia k lepšiemu. Nezabudnite tiež pracovať na svojom duševnom zdraví dlhodobo – meditujte, rozprávajte sa o svojich pocitoch s blízkymi ľuďmi a dbajte na seba aj vo fyzickej rovine.