Začnite robiť týchto 7 čudných vecí a sledujte, ako vás ľudia začnú viac rešpektovať

Nie všetko dáva v našich životoch zmysel a pokiaľ ide o psychológiu ľudského správania, platí to dvojnásobne. Je však dokázané, že ak začnete robiť týchto 7 zvláštnych vecí, ľudia vás začnú skutočne rešpektovať viac.

Článok pokračuje pod videom ↓

Popísal ich portál Medium.

#1 Menej sa usmievajte

Je dokázané, že viac rešpektu vzbudzujú ľudia, ktorí sa neustále neusmievajú. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že ak sa niekto usmieva až pričasto, takýto úsmev považujeme za neúprimný a falošný.

#2 Opakovanie slov

Ľudia si vás veľmi obľúbia a vzbudíte v nich rešpekt tým, že začnete nenápadne používať nejaké slovíčka, ktoré používajú oni. Budú vedieť, že ich počúvate, a navyše to príjemne pomasíruje ich ego.

#3 Nebojíte sa kontroverzných tém

Ľudia nerešpektujú tých, ktorí neustále okolo všetkého chodia po špičkách a vyhýbajú sa témam, ktoré sú nejakým spôsobom kontroverzné. Nebojte sa otvoriť aj takéto debaty, u ostatných si tým “šplhnete”.

#4 Schovajte svoj smartfón

Či už sedíte v nejakej kaviarni alebo u niekoho na návšteve, môžete vidieť to isté — ľudia sú doslova závislí na svojich mobiloch a prakticky ich nepúšťajú z ruky. Buďte iní. Na dôležitom stretnutí svoj telefón ani nevyložte. Uvidíte, aký obrovský rozdiel to spraví.

#5 Zaujímajte sa o nich

Podobne je to aj s prejaveným záujmom. Väčšina ľudí hovorí najviac o sebe. Odlíšte sa a zaujímajte sa o iných. Pýtajte sa ich na ich zážitky, skúsenosti, názory. Prirodzený rešpekt si tak vybudujete úplne bez námahy.

#6 Nebuďte vždy online

Mnohí si myslia, že dnes je priam povinnosťou odpovedať na mail či správu do 5 minút. Takto to ale nie je. Stanovte ľuďom hranice, ktoré jednoducho budú musieť rešpektovať. Uvidíte, že vašu hodnotu to ešte zvýši.

#7 Odlíšte sa niečím od väčšiny

Ak budete robiť všetko presne tak ako ostatní, budete len jedným z davu. Ak sa ale prirodzene a autenticky niečím odlišujete — napríklad nejakým talentom, citom pre módu alebo pod. — snažte sa to dávať čo najviac do popredia a sledujte, čo sa udeje.